Es insensato hablar del presupuesto: alcalde de SN

San Nicolás de los Garza

Sin avalar ni rechazar la propuesta de que el Fondo Metropolitano 2018 sea utilizado para concluir la Línea 3 del Metro o para el hospital Metropolitano, el alcalde de San Nicolás de los Garza, Víctor Fuentes Solís, consideró que es insensato hablar de temas presupuestales toda vez que la Cámara de Diputados aún no define el Paquete Fiscal para el siguiente año.

Lo anterior, luego de que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón expusiera su intención de utilizar los recursos federales que reciben los municipios para concluir obras estatales.

Tras inaugurar clases para adultos mayores en el Centro Cultural Rosa de los Vientos, el munícipe nicolaíta explicó que el 70 por ciento de los ingresos del Ayuntamiento provienen de aportaciones y participaciones federales, por lo que en caso de recibir menos recursos tendrían que sacrificar algunos servicios para los ciudadanos.

"Un municipio como San Nicolás, como el resto de los municipios del país, más del 70 por ciento de los ingresos que recibe son de participaciones y aportaciones federales. Entonces, sería insensato empezar a hablar de números si todavía ni siquiera está aprobada la parte de ingresos de la Federación.

"Obviamente todavía no son los tiempos, hay que esperar que el Congreso abra la etapa de discusión de ingresos y egresos, todavía no es ni aprobado el presupuesto de ingresos del país, entonces hablar de números todavía no es tiempo. Yo creo que quien lo haga está un poco extraviado", mencionó el edil.

Víctor Fuentes reiteró que no hay certeza sobre los recursos que obtendrán para el próximo año y se abstuvo de emitir un juicio al respecto, al considerar que sería inapropiado.

Por otra parte, aclaró que una vez que se defina el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 los alcaldes metropolitanos tendrán que priorizar los rubros básicos para el funcionamiento del municipio.

"Primero tenemos que privilegiar como alcaldes obviamente el costo del alumbrado público, el costo del mantenimiento de parques y espacios públicos, el costo de la recolección de basura y bueno, una vez que tenemos eso asegurado, pues podemos definir a qué estamos dispuestos a seguir incrementando la calidad de servicios o qué estamos dispuestos a sacrificar", concluyó el alcalde.

Fue ayer 20 de octubre cuando el gobernador Jaime Rodríguez Calderón pidió a los alcaldes analizar la posibilidad de redireccionar los recursos a obras que consideró urgentes.

