Ordenan detener al rector de Universidad de Morelos

Morelos

La Fiscalía Anticorrupción inició la búsqueda del rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Alejandro Vera Jiménez, por el delito de enriquecimiento ilícito en perjuicio de la casa de estudios, y dio parte a la Procuraduría General de la República (PGR) para iniciar pesquisas fuera del país, ante la posibilidad de que el funcionario haya abandonado México.

Así lo informó el titular de la fiscalía, Juan Salazar Núñez, quien rechazó que la indagatoria y operativo para detener a Vera Jiménez y su esposa, María Elena Ávila Guerrero, estén sustentados en venganzas o intereses políticos, sino que estuvo basada en sendas órdenes judiciales que buscaron ejecutarse durante la madrugada de ayer.

“En respuesta a los señalamientos dolosos sin sustento alguno, deseo dejar en claro que no existen motivos políticos sino delitos de hechos (sic) de corrupción, que son, por decirlo de alguna manera, para que la ciudadanía lo pueda entender, que se trata de otra parte de lo que se ha llamado ‘La Gran Estafa’”, externó el funcionario.

En conferencia de prensa, Salazar Núñez no aceptó preguntas, ni detalló el motivo por el cual a Vera Jiménez y a su esposa se les relaciona con un enriquecimiento inexplicable.

Reiteró que la PGR y su unidad de enlace internacional han sido solicitados para localizar a Vera Jiménez y su esposa, y, en su caso, “extraditarlos””, abundó.

Alrededor de las 2:15 horas de ayer, al menos 20 elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) arribaron al fraccionamiento Paraíso Country Club, ubicado en el municipio de Emiliano Zapata, donde el rector de la UAEM tiene su domicilio. Ahí, el titular de la fiscalía, Salazar Núñez y sus auxiliares se presentaron aprehender al rector y a efectuar un cateo.

En el lugar, el abogado de Vera Jiménez, César Ricardo García Bravo, grabó toda la diligencia, donde el funcionario universitario no fue encontrado.

En entrevista, el litigante aseguró que su cliente no se escondía, solo que no estaba en el domicilio cuando las autoridades llegaron.

“Venían un tanto agresivos y se les explicó que no era necesario; se les permitió la entrada y les pregunte qué era lo que buscaban, entonces informaron que traían una orden de aprehensión contra el rector y su esposa; entraron y revisaron todas las zonas de la casa y hasta el jardín, pero por fortuna ellos no estaban”, explicó.

De acuerdo con copias de documentos en poder de MILENIO, la orden de cateo contra Vera Jiménez y su esposa fue liberada el pasado 9 de noviembre por el juez del primer distrito judicial, Isidoro Edie Sandoval Lome, con fundamento en la carpeta de investigación JC/1120/2017, por el delito de enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con García Bravo, con el operativo y la manera de proceder “fueron violentadas las garantías del debido proceso. No es un delito grave, no amerita la prisión preventiva de manera oficiosa y el rector no tiene un arraigo en el estado, por lo tanto no se cumplen con los extremos de la necesidad de una medida cautelar”.

Hasta el cierre de esta edición, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos no había sido localizado ni la institución externado alguna posición.

A través de varias personas cercanas al funcionario universitario, que no ofrecieron una posición de voceros, se pudo saber que Vera Jiménez buscará el amparo de la justicia federal debido a que dicho delito no es considerado por la ley como grave.