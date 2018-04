Multarán a motociclistas que no porten casco ni placas

Durango

La dirección Municipal de Seguridad Pública informó que este domingo, se levantaron 16 infracciones en el segundo operativo destinado a prevenir accidentes graves.

Las multas se aplicaron a motociclistas que no usaran casco o no portaran placas. También se revisa que los ciudadanos no ingieran bebidas alcohólicas.

Indicaron las autoridades que no se pretende que esto sea una medida recaudatoria.



El primer operativo se verificó sobre la avenida 20 de Noviembre el pasado ocho de abril, donde se realizaron 18 infracciones y fueron retiradas de la circulación la misma cantidad de motocicletas, pues los tripulantes no usaban el casco o no llevaban placas.

Así mismo, se pretende que con estas medidas se reduzcan los accidentes viales que han sido constantes en la capital del estado, muchos con resultados mortales o con personas lesionadas de gravedad, pero que además ponen en riesgo a terceras personas.

Por tal motivo las autoridades realizarán de forma permanente cada domingo vigilancia, pues los conductores de motos se han convertido en un riesgo de seguridad para las personas que acostumbran pasear y a la par, tratar de que todos los que conducen este tipo de vehículos usen casco, placas y documentos.

Seguirá la revisión de automovilistas para que no manejen alcoholizados y también cuenten con todos sus documentos al corriente, tal como lo plantea el ordenamiento legal de Tránsito y el Bando de Policía.