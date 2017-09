Por corrupción en Pemex, PAN pide cuentas a comisionados

Ciudad de México

Por primera vez, los comisionados independientes de Pemex y el auditor designado por el Consejo de Administración podrían acudir a comparecer al Senado para rendir cuentas de presuntos hechos de corrupción en la gestión de Emilio Lozoya, de aprobarse un punto de acuerdo presentado por el PAN.

TE RECOMENDAMOS: Odebrecht pagó 10 mdd en sobornos a Emilio Lozoya, según O'Globo

La fracción albiazul pidió que acudan a rendir cuentas "bajo protesta de decir verdad" del caso Odebrecht, la fallida adquisición de dos plantas para producir fertilizantes, el boicot del sindicato a la participación de trasporte de particulares en la distribución de gasolinas.

Así como por la "desaparición" de una avioneta Cesna Citation Sovereign 2009 que habría sido utilizada por el ex director de Pemex para traslados personales, al igual que el helicóptero EC-145 201 destinado "para vigilar la red de ductos y evitar el robo de combustible".

En el punto de acuerdo, Acción Nacional demandó a la Secretaría de Energía se instruya al Órgano de Fiscalización del Consejo de Pemex ampliar las investigaciones de Odebrecht a los funcionarios y ex funcionarios en la gestión de Emilio Lozoya.

TE RECOMENDAMOS: Hallan nuevas irregularidades de Pemex con Odebrecht

Entre los ex funcionarios de quienes se busca aclarar su situación figuran Froylán Gracia García, ex Coordinador Ejecutivo, y Miguel Tame Domínguez, ex director de Pemex Refinación, quienes presuntamente favorecieron a empresas mediante la asignación de contratos millonarios, entre éstas Construcciones Industriales Tapia, señalada en la investigación del caso Odebrecht y por prácticas de huachicoleo en Hidalgo.

En entrevista, el senador Juan Carlos Romero Hicks resaltó que es la primera vez que podría ocurrir un ejercicio de esta naturaleza con los comisionados independientes designados en el cargo.

"Se les entregó un voto de confianza y en una práctica de cordialidad republicana debe haber una comunicación con los consejeros que tienen un gran perfil e información; deben rendir cuentas a la sociedad mexicana", indicó el legislador, quien es uno de los firmantes.









OVM