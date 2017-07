ONC exhorta a autoridades entrantes a no bajar la guardia

Torreón, Coahuila

Por estadística, en los cambios de gobierno estatales independientemente de los Partidos Políticos que asuman, la tendencia es el repunte de la incidencia delictiva.

“Creo que Coahuila es una entidad que ha hecho avances importantes tanto en lo local como en lo general para reducir los delitos".



Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano reconoció los avances en Coahuila para reducir los delitos y contrarrestarlos, recomendó a los gobiernos entrantes no bajar la guardia y ni desechar todo lo hecho anteriormente.

“En México tenemos un grave problema de institucionalización, lo que acaba sucediendo es que cuando un gobierno sale, de alguna manera deja de hacer algunas cosas, en tanto que el entrante mientras le agarra "la onda", está un proceso en el que la efectividad de la institución tiende a ser menor”, afirmó.

Usó de ejemplo el Estado de Nayarit, dijo que "seguramente se tendrá un crecimiento desmedido de los delitos de alto impacto, ya que hubo ocultamiento de información y porque el Fiscal General se sabe ahora que es un delincuente y estaba relacionado con un cártel".



Las entidades deberán enfrentar varias situaciones una de ellas son las dificultades relacionadas con los cambios, otra de ellas el encontrarse con escenarios que no deberían, o cuando abiertamente comienzan a hacer lo que no se estaba haciendo por parte de las autoridades policiales.





"Lo importante es que quien llegue no comience por descubrir el hilo negro, ni por desechar todo, porque habrá cosas seguramente podrán mejorar y otras que se habrán hecho bien, es importante reconocerlo y potenciarlo, no desecharlo y lo más importante, no bajar la guardia”, aseguró.