Concentran cuatro estados mayor número de plagios

México

La Procuraduría General de la República atendió 353 casos de secuestro en 2017, la mayor parte de ellos cometidos en los estados de México y Veracruz, así como en Ciudad de México y Tabasco.

Por su parte, la Policía Federal informó, en uno de dos oficios, que participó en la liberación de 252 víctimas, de las cuales 237 fueron rescatadas bajo el esquema de manejo de crisis y negociación, y 15 por operativo.

En las acciones donde intervinieron los agentes de la Policía Federal, en 181 casos las familias pagaron rescate por las víctimas.

La Policía Federal señaló que además hubo 22 asuntos más que no supo cómo concluyeron, porque los familiares de las víctimas solicitaron que ya no se interviniera en los mismos; “de estos 22 solo en un caso la familia informó que ya se concluyó, pero no precisó las circunstancias”, detalló la corporación.

En un segundo oficio, la PF mencionó que el número de personas liberadas el año pasado fue mayor, ya que documentó 304 casos, la mayoría de estos en el Estado de México, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero y Puebla; solo en ocho asuntos se actuó en coordinación con otras autoridades para rescatar a las víctimas.

Violentos y sanguinarios

La asociación Alto al Secuestro denunció en abril que la violencia de los secuestradores hacia sus víctimas es cada vez mayor, porque no solo las golpean, violan y mutilan, sino que existen muchos casos donde la víctima es privada de la vida aunque sus familiares paguen el rescate.

De diciembre de 2012 a diciembre de 2017, la asociación que preside Isabel Miranda de Wallace reportó 10 mil 542 secuestros, y en el mismo periodo se tiene registro de 803 víctimas privadas de la vida durante el cautiverio, es decir, 7.6 por ciento han perdido la vida en un plagio.

Indicó que en 2017 se registraron mil 709 secuestros con 149 víctimas mortales, es decir, nueve de cada 100 víctimas perdieron la vida durante la privación ilegal de la libertad.

En marzo, las entidades que estuvieron “libres” de plagios, de acuerdo con Alto al Secuestro, fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guanajuato, Sonora, Tlaxcala y Yucatán.

Van por ellos a EU

En respuesta a peticiones de información con base en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la PGR y la Policía Federal dieron detalles de las acciones emprendidas contra dicho delito el año pasado.

De acuerdo con datos de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la Seido, la unidad reportó que el mayor número de casos que atendió se presentaron en el Estado de México, con 114 asuntos.

Veracruz fue la segunda entidad con 73 casos; en esa zona existe una disputa entre cárteles por el control territorial.

Los registros de la Representación Social de la Federación detallan que Ciudad de México ocupó el tercer lugar en el citado delito con 59 casos que atendió la citada unidad de la Seido.

En Tabasco se presentaron 18 casos, mientras que en Tamaulipas 12; por mencionar un ejemplo, en territorio tamaulipeco las fuerzas federales han rescatado a personas plagiadas por el cártel del Golfo; la organización criminal incluso ha secuestrado a personas en suelo estadunidense, víctimas fueron rescatadas en México.

La Unidad para el Combate al Delito de Secuestro, adscrita a la Policía Federal Ministerial (que depende de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR) también informó que su personal atendió 106 asuntos.

Además de haber participado en la liberación de 252 víctimas el año pasado, la PF comentó en otro oficio que el número de víctimas liberadas fue de 304 en 2017 y solo en ocho casos los operativos se realizaron en coordinación con otras autoridades.

El mayor número de rescate de víctimas, puntualizó la PF, se llevó a cabo en el Edomex con 95; Veracruz con 64; Ciudad de México con 27; Tabasco con 25; Tamaulipas con 20; Guerrero con 15 y Puebla con 13.