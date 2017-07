Nuevo sistema penal no es puerta giratoria: PGR

México

El titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR, Rommel Moreno, no comparte la preocupación del comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, y del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por el nuevo sistema de justicia penal que, de acuerdo con estos dos funcionarios, ha incidido en el incremento de delitos a escala federal y local.

En charla con Carlos Marín en El asalto a la razón, Moreno enfatizó que no "coincide en los argumentos" de quienes atribuyen esta escalada de ilícitos al nuevo sistema penal, el cual también descartó que se trate de una puerta giratoria para delincuentes.

"Estamos en toda una línea en donde no coincidimos en los argumentos, y me parece que sí hay que mandar un mensaje positivo a los ciudadanos en que estamos en un proceso de transformación y que ha sido poco tiempo.

"El hablar y decir: '4 mil gentes que van a ser excarceladas'... Hay que cuidar mucho el lenguaje en el tema de la Corte. La Corte ha hablado de supervisar, revisar caso por caso, no es que van a salir inmediatamente", subrayó el encargado del sistema penal acusatorio de la PGR.

—En un año han salido 12 mil..., cuestionó el director general editorial de Grupo MILENIO.

—Habría que revisar esas cifras, porque no coinciden con lo que tenemos, estamos cruzando información en el fuero común, en el fuero federal para obtener datos ciertos, reviró el funcionario.

En marzo, el jefe de Gobierno de Ciudad de México atribuyó el incremento de ilícitos en la capital a la excarcelación de 12 mil personas por el nuevo sistema de justicia penal, al tiempo que la semana pasada alertó que 4 mil reos podrían dejar la cárcel derivado de una resolución de la Corte, también a consecuencia de este nuevo sistema.

Anoche, durante la transmisión del programa en MILENIO Televisión y que continuará hoy, Moreno aseguró que se tiene que ser "muy cuidadoso" con las cifras que se manejan y no ver "que todo está sucediendo catastróficamente.

"Por eso creo que este es un tema del cual tenemos que tener muy clara la conciliación de información, la reflexión que hay que hacer al respecto, pero no en un plano en que todo está sucediendo catastróficamente, y creo que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos de dar estos datos, estos números, justo porque lo que se está dando ahorita me parece que habría que ver en cada entidad federativa si es un tema de garantías o de eficiencia.

"La visión de lo que ha venido sucediendo, no solo en México, sino en toda América Latina es que hay una desinformación al respecto y eso tiene que ver con una perspectiva política o populismo de dar a conocer información que no en todo siempre estamos de acuerdo", aseveró.

En particular a Renato Sales, el titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR consideró que se tienen que "impulsar la unidad de medidas cautelares a escala federal, creo que este es el tema que nos ocupa".

El funcionario federal consideró que como país estamos en "prepañales" respecto a este nuevo sistema de justicia, y expuso que en otras naciones ha tardado hasta 15 años en que se tengan resultados "incipientes".

"Ninguna experiencia en ningún país fue que inmediatamente se dio un resultado en donde se percibe una eficacia del sistema, tuvo que haber una curva de aprendizaje y todavía hay estados y países democráticos que han pasado por una experiencia de 10 y hasta 15 años que están viendo resultados incipientes", explicó.

Moreno destacó que la esencia de este nuevo de sistema de justicia penal acusatorio es que no se abuse de la prisión preventiva como ocurría con el anterior.

"En la dinámica del ingreso de personas a prisión, el punto no es que todos estén en cárcel y eso lo ha planteado el procurador, estoy hablando en concreto de esa forma de privilegiar la prisión preventiva frente a otras salidas alternas que hoy de alguna forma el código está planteando y América Latina así también ha sido su experiencia", dijo.

El también ex procurador general de justicia de Baja California recordó que con el anterior sistema de justicia penal inquisitivo mixto, la confesión tenía un gran peso en el proceso, lo que, dijo, cambió en el nuevo esquema.

"La idea era generar una ruta en la cual la confesión se convertía en ese momento en la madre de todas las pruebas. Ahora no juega un papel tan relevante, no está en la categoría que tenía anteriormente porque hoy la que toma la fuerza es la prueba científica", precisó.





No hay impedimento para revisarlo, dice Héctor Yunes

El senador priista Héctor Yunes Landa señaló que las leyes son perfectibles y no hay ningún impedimento para revisar, si es necesario, el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Sin embargo, dijo, es mentira que en automático delincuentes peligrosos saldrán libres por la determinación de la Suprema Corte.

Indicó que la resolución de libertad provisional por delitos que no se consideran graves, dictaminada por la Corte, no significa que vayan a abrirle las puertas a violadores, asesinos y narcotraficantes, sino a personas que muchas veces están en la cárcel por delitos menores por no tener recursos para pagar su defensa.

Además. lamentó que Veracruz sea el estado más atrasado en materia de sistema anticorrupción, pues no se ha aprobado la homologación ni leyes al respecto.

Pidió que en lugar de criticar o exigir al Congreso federal se revise el sistema penal, a lo que no se oponen, y dijo que el gobernador Miguel Ángel Yunes debería pedirle a su bancada en el Congreso local que se apure con el sistema anticorrupción, que debe estar listo antes del 19 de julio.

(Isabel Zamudio/Veracruz)