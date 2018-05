Las noticias más importantes de hoy 9 de mayo en México

Ciudad de México

Entre las noticias más importantes de hoy 9 de mayo está la muerte de tres militares en un ataque armado en Guerrero, el rechazo de Andrés Manuel López Obrador a concesionar el NAIM cuando esté terminado, y las promesas de Ricardo Peláez en su presentación con el Cruz Azul.





Mueren tres militares en ataque armado en Guerrero



En noticias policiacas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que tres militares murieron y tres más resultaron heridos durante un ataque armado de presuntos delincuentes, ocurrido ayer en el municipio de Coyuca de Catalán, Guerrero.

Tres militares muertos y tres más heridos fue el saldo de un ataque armado en Guerrero.







Concesión de NAIM ya, no cuando esté terminado: AMLO



En noticias políticas, Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal ya analiza concesionar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), pero rechazó que esto ocurra cuando ya esté construido, "¿cómo se los vamos a hacer con dinero del pueblo de México y después se los vamos a concesionar?".

Andrés Manuel López Obrador rechazó que se construya el NAIM con dinero público y luego se concesione.







Si Irán reanuda programa nuclear habrá graves consecuencias: Trump



En noticias internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió a Irán que no reanude su programa nuclear si no quiere afrontar "consecuencias muy graves", y reconoció que es "probable" que su plan de negociar con Teherán un nuevo acuerdo no llegue a buen puerto.

Trump advirtió a Irán que enfrentará "consecuencias muy graves" si reanuda su programa nuclear.







Facebook reorganiza a sus directivos; Zuckerberg sigue como CEO



Facebook hizo una reorganización de sus directivos, la más importante desde su creación hace casi 15 años, aunque Mark Zuckerberg se mantuvo como presidente y director ejecutivo de la red social.

Facebook hizo la reorganización de directivos más importante desde su creación.







Ricardo Peláez llega a Cruz Azul con la ilusión de ser campeón



En su presentación como nuevo director deportivo del Cruz Azul, Ricardo Peláez dijo que su objetivo es ser campeón en el corto plazo, y sentenció que la Liguilla es lo mínimo a lo que pueden aspirar.

Ricardo Peláez quiere hacer campeón al Cruz Azul.