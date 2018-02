No provocar una “guerra interna” en UNAM: Graue

México

Enrique Graue, rector de la UNAM dijo que “no deseamos que ingresen cuerpos armados, porque se puede generar una guerra interna en la universidad y la universidad vive en paz, se puede caminar todos los días por Ciudad Universitaria”.

Señaló que “los narcomenudistas eventualmente portan armas, lo que puede representar “un problema muy serio para la comunidad universitaria”.

Planteó que es necesario que se aplique una estrategia nacional, porque se trata de “una lucha que tenemos que dar todas las instituciones de educación superior y la sociedad en general contra esta crisis de seguridad”.

A los narcomenudistas se les tiene que derrotar fuera de las instalaciones de la UNAM, porque pueden estar armados y el hecho de “meter a un grupo armado a que los saquen en tres semanas, en días de clases, puede representar un problema muy serio para la comunidad universitaria”.

Dijo que “si me he negado a que ingrese (un grupo armado) y no lo he hablado pues, es no porque me tiemble la mano de sacarlos, sino por ese potencial que representa para el resto de la comunidad”.

Graue expuso que es necesario que a los narcomenudistas “no los suelten con facilidad”, luego de que se supo de la liberación de dealers, además, reconoció que si se vende droga es porque hay demanda.

En diversas entrevistas radiofónicas y televisivas, Graue anunció que intensificará la vigilancia y coordinación con autoridades federales y locales.

Además de que el personal deberá tener capacidad de respuesta rápida para comunicarse de inmediato con las bases de seguridad de Ciudad de México.

El rector rechazó considerar como una solución el uso lúdico de la mariguana para disminuir el narcomenudeo, con lo que rechazó el consumo de drogas, como mariguana, en la universidad.

“En las escuelas e instalaciones educativas de toda índole debe ser totalmente prohibido. Está plenamente demostrado el daño que representa el uso de cualquier estupefaciente para la memoria, para la atención y para el aprovechamiento escolar, y esa es una razón y es un absoluto no, en la universidad no podrán consumirse sustancias, ni alcohol ni estupefacientes”, explicó.

TRABAJO PERMANENTE

El narcomenudeo en CU se combate desde 2001 y solo se resolverá si se trabaja en coordinación con las autoridades de la UNAM, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa el mandatario capitalino aclaró que no se violentará la autonomía universitaria y solo se actuará en el campus a petición expresa de las autoridades de la casa de estudios.

Reiteró que no hay indicios de que los narcomenudistas de CU pertenezcan al cártel de Tláhuac.

“Es un trabajo permanente, desde 2001 que yo recuerde, no sé, antes debe de haber otros registros. Tenemos que estar permanentemente en coordinación”, afirmó.

Los resultados disponibles señalan que en las últimas semanas de 2017 y lo que va de este año, el gobierno logró la captura de 29 narcomenudistas que operaban en Ciudad Universitaria.

De acuerdo con un informe que presentó Mancera, el pasado 10 de febrero, 24 hombres fueron capturados por delito flagrante y los cinco restantes tenían ya una orden de aprehensión pendiente Las detenciones se dieron en colonias cercanas al campus.

Aseguró que mientras no exista algún cambio en la normatividad actual no será posible ingresar; sin embargo “eso no quiere decir que no estamos actuando”.

La operatividad la seguridad continuará en las inmediaciones, al interior solo a petición de la Rectoría, como cuando hay eventos deportivos, señaló.

CLAVES

LO OCURRIDO

El viernes pasado, una riña entre narcomenudistas en las inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración dejó un saldo de dos heridos, quienes fallecieron más tarde en la Clínica 8 del IMSS.

Los muertos fueron identificados como Francisco Axel Cayo Vázquez y David Albareaga Baeza. Mancera aseguró que las investigaciones continúan y habrá más detenciones de este grupo de delincuentes en trabajo conjunto con la casa de estudios.