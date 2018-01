Beltrones, sin indagatorias ni órdenes de aprehensión: juez

Ciudad de México

Una juez federal negó conceder una suspensión definitiva a Manlio Fabio Beltrones, porque no existe alguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua y mucho menos se ha solicitado a un juez girar una orden de aprehensión en su contra.

El ex líder nacional del PRI promovió un amparo a fines de diciembre, con el propósito de que no se determine una carpeta de investigación que integra la citada fiscalía como parte de la investigación que se realiza contra el ex gobernador de esa entidad, César Duarte, y ex colaboradores que presuntamente desviaron recursos públicos, caso en que algunas versiones periodísticas señalaron a Beltrones como uno de los involucrados.

Beltrones obtuvo una suspensión en días pasado con el propósito de tener una defensa adecuada y que se le permitiera tener acceso a la carpeta de investigación para conocer los señalamientos en su contra.

La suspensión provisional fue concedida por María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien le fijó al priista una garantía de 64 mil pesos.

Ahora, la misma juzgadora determinó negar la suspensión definitiva, porque de los informes justificados entregados por las autoridades señaladas por el quejoso, no existe investigación y tampoco se ha pedido detenerlo.

Hace unos días, Manlio Fabio informó que presentó el amparo para conocer la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua tiene en su contra.

El ex legislador federal manifestó que en esta época electoral, “es más fácil construir ficción para denostar”.

Dejó claro que no permitiría que las autoridades de Chihuahua “cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar del desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración”.

Beltrones enfatizó que ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia, se vio obligado a acudir a la justicia federal.

“…con el principal objetivo, aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados, y en su caso, hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos en aquel estado”, agregó.

nerc