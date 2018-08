No hay nueva acusación contra Elba Esther: PGR

Milenio Digital

Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la PGR, dijo que no existe una nueva acusación en contra de la ex lídereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.



"No tenemos ninguna otra acusación en contra de ella", dijo el funcionario federal en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.



El lunes, Elba Esther Gordillo promovió un amparo para evitar ser detenida, porque afirmó que un juez de control del Reclusorio Preventivo Norte libró una nueva orden de aprehensión en su contra.



El funcionario federal dijo que actualmente revisan la interpretación del juez que terminó con la liberación de la maestra y negó que la PGR haya violado la ley al conseguir información en contra de Gordillo.





"Nosotros estamos revisando las determinaciones del Poder Judicial, esto deriva de una interpretación que hizo la Corte hace tres o cuatro meses en donde establece que hoy en día tiene que ser un procedimiento distinto para recabar la información financiera.

"En su momento la procuraduría y la Secretaría de Hacienda cumplieron con el marco legal y las facultades que se tenían en ese momento para cumplir con este procedimiento y luego viene un cambio de criterio y es donde se afecta este proceso", dijo Elías Beltrán.





De acuerdo con el tribunal federal que canceló el proceso contra Elba Esther Gordillo, la liberación de la maestra se debió, entre otras razones, a que la PGR recabó pruebas violando los derechos de la maestra.











