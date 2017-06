EU niega libertad bajo fianza a ex diputada ligada a 'El Chapo'

San Diego

Una jueza estadunidense negó la solicitud de libertad bajo fianza a la ex diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, quien fue vinculada con Joaquín El Chapo Guzmán y quien fue detenida en la frontera entre ambos países el pasado día 21.

Durante la audiencia, el gobierno estadunidense reveló que, una vez que fue detenida por autoridades federales en un cruce fronterizo de San Diego, después de que se le notificara que su visa había sido cancelada, la ex legisladora estatal intentó huir a Tijuana.



Sánchez López quiso aprovechar un descuido de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (CBP) para correr hacia las escaleras eléctricas que conectan el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana, pero fue detenida por oficiales federales antes de cruzar la frontera, precisó el fiscal Joshua Mellor al término de la sesión.



La jueza federal Barbara L. Major mostró su preocupación ante el hecho de que la ex legisladora, acusada de conspiración para distribuir cocaína, intentó evadir la justicia, factor que supuso que le negaran la libertad bajo fianza.



También se tomaron en cuenta los "vínculos cercanos" de la ex funcionaria con el Cartel de Sinaloa y con su líder, y el hecho de que tiene cargos pendientes en México.



Por ende, la jueza consideró que hay "causa probable" para creer que pudo haber cometido un crimen, por lo que optó por no dar libertad a la ex legisladora.



Cabizbaja y en ocasiones al borde del llanto, Sánchez López se limitó a escuchar las indicaciones de la jueza y a aceptar la fecha para su siguiente audiencia.



La defensa solicitó de nuevo mantener confidencial la información financiera de la ex diputada y la jueza accedió, a pesar de la apelación del gobierno norteamericano, que calificó la petición de algo "poco común".



La fiscalía dice tener evidencia de que la ex diputada tiene acceso a "cientos de miles de dólares", pues, presuntamente, facilitaba actividades de lavado de dinero y distribución de drogas para el cartel mexicano.



Sin embargo, la ex legisladora de Sinaloa presentó en la primera audiencia su información financiera ante la corte, con la cual, la jueza determinó que no tenía los fondos para cubrir los gastos de un abogado y que se le asignaría uno de oficio.



Sánchez López, quien al llegar a la frontera con EU dijo a oficiales que se dirigía a California para ir de compras, fue detenida el pasado 21 de junio en el cruce fronterizo que conecta el aeropuerto internacional de Tijuana con San Diego.



La ex diputada se presentaba como la novia del Chapo Guzmán e, inclusive, aceptó que se encontraba con el capo en febrero de 2014 cuando escapó por un túnel durante un operativo fallido de autoridades mexicanas para su captura, según un testigo protegido citado en la acusación federal.



Sánchez López regresará a la corte de San Diego el próximo 20 de julio para una audiencia en la que se determinará si un gran jurado fincará cargos y si su información financiera debe hacerse pública.





nerc