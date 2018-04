Niegan culpa de Estado en desaparición de tres

México

México negó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) la desaparición forzada de tres personas en Chihuahua en 2009, por parte de policías estatales o personal militar.

“Se sostuvo que la desaparición de las tres víctimas no es atribuible al Estado y que no se comprueban los elementos para establecer la existencia de una desaparición forzada en el presente caso, además de que no habría existido un móvil que haya sido dirigido o encaminado por parte de agentes del Estado a la desaparición de las presuntas víctimas”, informó el gobierno federal.

“A la fecha no existen elementos fehacientes que acrediten la participación de agentes del Estado en los hechos, dado que no existen pruebas directas suficientes para concluir que los individuos que privaron de la libertad a las presuntas víctimas del caso hubieran sido agentes estatales”, señaló el gobierno de la República en un comunicado conjunto.

En la audiencia, que tuvo lugar en Costa Rica, funcionarios de la cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación y el gobierno de Chihuahua expusieron que tres días antes de los hechos personal militar no estuvo presente en el municipio de Buenaventura, donde ocurrió la desaparición de tres integrantes de la familia Alvarado Espinoza, abandonando el lugar el 26 de diciembre de 2009.

Precisaron que en ese año en Chihuahua, “se registraba una fuerte presencia de organizaciones delincuenciales... que recurrían al uso de vestimenta tipo militar”.

Durante el 123 periodo ordinario de sesiones de la CoIDH se desarrolló la audiencia de la desaparición de tres miembros de la familia Alvarado Espinoza, donde la delegación mexicana destacó que las acciones en el marco de las líneas de investigación a la fecha incluyen mil 360 diligencias, entre las que destacan 30 inspecciones ministeriales incluso a instalaciones militares.

También se hizo énfasis en las medidas y programas que el Estado mexicano implementó a fin de dar respuesta a la situación que prevalecía en la región y combatir la inseguridad.