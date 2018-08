Niegan amparo a mando implicado en caso Budnik

Adín Castillo

El amparo que tenía el comandante suspendido Alfredo Ortega Trujillo quedó sin efectos por resolución del magistrado del Primer Tribunal Colegiado de Nuevo León, determinando que el reconocimiento que Agustín Villarreal Budnik hacia su persona, es válido.



El asesor jurídico de Villarreal Budnik, Carlos Charles, dijo que esta resolución fue dada por el magistrado José Heriberto Castro, quien determinó negarle el amparo a Alfredo Ortega Trujillo, a quien acusa de encabezar su secuestro.



Dicha resolución, refirió el abogado, significa que ya no existe impedimento para que la autoridad detenga al comandante.



“Ya la justicia federal determinó que el reconocimiento que hizo el ingeniero Agustín Villarreal Budnik era válida, y certera y legal, por lo tanto, el amparo que tenía el comandante para no ser reconocido y no ser detenido, se quedó sin efectos”, dijo.



Carlos Charles mencionó que el comandante Alfredo Ortega Trujillo tenía el amparo desde el 14 de mayo, cuando se negó el reconocimiento de Villarreal Budnik.



“Ahora lo que tienen que hacer es acudir ante un juez de control y conseguir la orden de aprehensión, la ocasión anterior, el juez negó la orden porque dijo que el reconocimiento había estado equivocado, y ahora en esta resolución, la autoridad federal determinó que el reconocimiento es válido, validó el reconocimiento por fotografía”, explicó.



Por último, el asesor jurídico de Villarreal Budnik hizo un llamado al fiscal que actúe y ya no permita que la Unidad Antisecuestros siga obstruyendo el caso.