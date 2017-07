Por abrazarse, joven golpea a lesbiana en Neza

Ciudad de México

Alison y su novia Alejandra fueron a ver el show de payasos en la explanada del Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Como cada domingo, en ese lugar, familias cenan, pasean y se distraen.

Las dos llegaron, se pararon y se abrazaron junto a las demás personas que veían el show, hasta que un hombre de unos 40 años, que iba con una mujer y un joven, comenzó a hostigarlas.

"El tipo se sintió muy ofendido porque estábamos ahí y yo tenía abrazada a mi novia y desde ahí empezó el hostigamiento de que si éramos novias y a hacer comentarios fuera de lugar respecto a nuestra sexualidad", dijo Alison Borja en entrevista para MILENIO.

La joven de 23 años y estudiante de Comunicación y Periodismo de la UNAM dijo que las palabras se hicieron insultos, después agresiones y golpes. El joven que acompañaba al hombre también intervino para agredirlas.

"El tipo se portó agresivo, me empezó a empujar. A mi chica no le pareció y le aventó una botella con agua para que dejara de amedrentarme. El sujeto se enojó y le dije que fuéramos con un policía, pero no quiso, siguió agrediendo y comenzó a manotear hasta que el joven también comenzó a agredirnos", dijo.

Aseguró que el agresor le escupió a Alejandra y después "le pegó y al ver que ella comenzó con una hemorragia en la nariz decidieron retirarse".





En el Palacio Municipal, Alison y Alejandra buscaron a policías para detener a sus agresores, pero no encontraron a nadie.

Un paramédico atendió las lesiones de Alejandra y después ambas intentaron levantar una denuncia por lesiones, pero en el Ministerio Público, contó Alison, no había médico legista para evaluar las heridas y por eso les dijeron que volvieran al otro día.

"Dijeron que no podían levantar el acta porque no había médico legista que checara la gravedad de las lesiones, que regresáramos al día siguiente, que fuéramos a un hospital para que la revisaran y tomaran una placa de la nariz y que al día siguiente podíamos regresar", contó Alison.

Afirmó que buscarán denunciar a sus agresores y que quieren que las autoridades revisen las cámaras de seguridad para identificarlos.

Alison consideró que "en el Estado de México ser mujer es peligroso, pero ser mujer y lesbiana es el doble de riesgo".





jbh