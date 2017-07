Cierran 62 giros negros en la zona de Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl

El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, informó que fueron cerrados 62 giros negros con el objetivo de evitar la trata de blancas. "Al fenómeno referido se le llama actualmente trata de personas, en tanto que en el fondo la iniciativa es propiciar que los establecimientos no operen de forma irregular”, sostuvo. Añadió que los llamados centros nocturnos, giros negros, giros rojos y antros, que han cerrado, no cumplen con requisitos de protección civil o no tienen documentación en regla.

“Pero la supervisión que hacemos tiene que ver con el tema de seguridad, pues los antros se han convertido en un foco de riesgo porque se consume alcohol y en algunos casos trafican con drogas”, abundó. Los centros nocturnos también se prestan a la trata de personas, a la misma prostitución, se abre un mercado en ese sentido, que no debiera de ser así, sin embargo, en los hechos ocurre, dijo el presidente municipal.

De la Rosa García destacó que muchas de las personas que son secuestradas, violentadas en otros lugares, terminan en estos establecimientos, “allí es donde se puede dar la posible trata de blancas, es donde liga el tema y encaja la trata de personas”. Observó que aunque “el objetivo no es directamente la trata de personas, sino prevenir riesgos para la población, al coincidir, también se ataca el tema de la trata”.

Insistió que en el fondo el problema de la trata de personas, está relacionado con el tema de la prostitución, que en muchos de los casos se da de manera voluntaria por parte de las mujeres quienes son obligadas a prostituirse y por el otro lado porque es el paso para que se trafique con ellas, y también las lleven a otros lugares. Aprovechó para señalar que durante 2016 fueron atendidas, 254 mujeres víctimas de violencia, y en lo que va del presente han atendido 158 víctimas de violencia de género.

