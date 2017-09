Neza no se sumará al Mando Único: Amador Amador

Nezahualcóyotl

El director de Seguridad Pública de Ciudad Nezahualcóyotl, Jorge Amador Amador, afirmó que la corporación policiaca mantendrá el Mando Coordinado Policial, que le ha permitido reducir índices delictivos, por lo que no se sumará al Mando Único que opera el Gobierno del Estado de México, aunado a que la nueva Secretaría de Seguridad no ha dado a conocer su programa en la materia. Recordó que el Ejecutivo mexiquense propuso a los ayuntamientos adherirse al esquema. "Hasta ahora el nuevo mandatario no ha dado a conocer su plan de seguridad".

Destacó que el gobernador solo ha mencionado que pondrá en marcha algunas acciones como la instalación de botones de pánico en las unidades de transporte público, sin embargo, dicho esquema ya se desarrolla en el municipio desde hace varios meses.Expuso que la administración podría generar un protocolo con acciones novedosas y de mayor efectividad.

"Algunas de las propuestas nosotros ya las venimos implementando, no creo que con la creación de la Secretaría de Seguridad estatal sea suficiente, ya lo hemos visto en otro momento cuando se creó y luego volvió a ser Comisión".

Tras comenzar actividades para el periodo 2017-2022, la gestión encabezada por Alfredo Del Mazo Maza reemplazó la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES). Amador Amador añadió que en la entidad debería poner en práctica el modelo de Mando Coordinado, el cual ha permitido disminuir la incidencia criminal en la demarcación hasta 70 por ciento, durante un periodo mayor de cuatro años y medio.

"Hemos logrado reducir la inseguridad más que en cualquier otra localidad del país, según el Sistema Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)". Insistió que ante el exitoso esquema que ha sido aplicado en el territorio podría ser un proyecto concreto en la materia para emplearlo, ya que está probada su efectividad.

"Está demostrado cómo se han reducido los índices delictivos en Nezahualcóyotl. Ello a través de la forma en la que nos hemos organizado por medio de los cuadrantes y sobre todo de respaldarnos con la ciudadanía".

KVS