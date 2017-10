Corte ampara a 5 ex policías acusados por caso News Divine

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó un amparo liso y llano a cinco ex jefes de sector de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México que fueron inhabilitados ocho años para ejercer el cargo y condenados a cinco años y nueve meses de prisión por el fallido operativo en la discoteca News Divine, el cual dejó un saldo de 12 personas muertas en 2008.

Con dicho amparo, la Corte puso punto final al caso y absolvió a los cinco policías de los delitos de homicidio culposo, lesiones dolosas, abuso de autoridad, ejercicio ilegal del servicio público y falsedad ante la autoridad.

Luis María Aguilar Morales, presidente de la Corte, dijo que en estos cinco juicios de amparo no se juzgó a quienes dieron la orden (a los mandos policiacos) de que se cerraran las puertas de las discoteca, ni mucho menos a las personas que ordenaron quitar el aire acondicionado del negocio.

Comentó que si bien los mandos superiores debieron prever lo que estaban causando sus órdenes, dejó claro que los jefes de sector sólo las cumplieron; además, fueron contradictorias.

El amparo liso y llano fue concedido a Alejandro GarniñoTejeda (policía del año 2005 y 2006) ex jefe del Sector Pradera; José Jiménez López, ex jefe del Sector Cuchilla; Juan Manuel García Chávez, ex subdirector regional en la Zona Aragón; Ángel Muñoz Rico, ex jefe del Sector Cuitláhuac y Sergio Figueroa Hernández, ex jefe del Sector Clavería.

Los quejosos impugnaron la sentencia del 29 de octubre de 2013, dictada por la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.





