No todos los narcos son unos monstruos: obispo de Chilpancingo

Ciudad de México

El obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, dijo que no está de acuerdo en dar una amnistía general a los narcotraficantes, pero no todos son unos monstruos hay personas de buena voluntad.

En entrevista con Azucena Uresti en MILENIO Televisión, el obispo dijo que estaría de acuerdo en dar la amnistía los narcotraficantes que quieran enmendarse, que quieran pensar en el camino de la ley en la cuestión civil.

Yo digo que una amnistía general no conviene, pero aquellos narcotraficantes que quieran enmendarse que quieran pensar en el camino de la ley en la cuestión civil estaría de acuerdo pero solo con aquellas personas de buena voluntad

"Al menos tres jefes de estos cárteles me han dicho 'nosotros somos narcotraficantes pero no sicarios', si el gobierno tiene su punto de vista que el resuelva yo pongo mi granito de arena. Hay unos verdaderos monstruos pero no todos son iguales, son como los dedos de las manos", agregó.