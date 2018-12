Municipales de Atenco piden mejores condiciones laborales

Lauro Galicia

Elementos de la policía municipal se manifiestan para exigir mejores condiciones laborales, pago de aguinaldo y que quiten de la nómina más de 50 presuntos aviadores.



Una mujer policía declaró que “nosotros tenemos inconformidad porque a nosotros acabamos de checar un recibo lo que es nuestro aguinaldo y es solo de 40 días, aparte nuestras unidades están de mala calidad, las unidades nada más las pintaron; decía el señor presidente que las unidades estaban bien y nosotros que las traemos las manejamos, estamos en riesgo de tener un accidente, ya que no sirven ni muelles ya no sirve ni frenos”.

Otro policía municipal agregó “una de nuestras exigencias que venimos pidiendo en todo el año… no se nos ha entregado uniforme, el señor presidente nos dice que ya viene de hoy a la próxima semana trabajamos con el uniforme del año pasado… no se nos hace justo“.



Cabe señalar que son aproximadamente 30 elementos de la policía que se encuentran manifestándose dentro de la alcaldía.



Con pancartas en mano manifestantes dicen “no a las represarías, que nos mejores condiciones laborales”.



Esperan hablar con algún representante o autoridad del municipio de Atenco.





