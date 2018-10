Mujer quemada por su esposo lleva un mes en el hospital

Josué Mota

Estela Clemente, es una mujer de 43 años de edad que lleva casi un mes hospitalizada, siendo atendida debido a las graves quemaduras que sufrió en el 25 por ciento de su cuerpo tras un “accidente” ocasionado por su esposo, mientras se encontraba estado de ebriedad.

Paulino “N”, esposo de Estela, lanzó un pequeño bote con gasolina al fogón donde ella cocinaba la cena, las huellas de las quemaduras le quedarán para toda la vida, según los médicos que la atienden desde la noche del 19 de septiembre.

La hija de ambos, Ana, narró en entrevista con MILENIO PUEBLA que la noche de los hechos ella se encontraba en casa, describe que su madre se encontraba junto al fogón de leña mientras se encargaba de la cena cuando llegó Paulino y, con la aparente atención de avivar el fuego, lanzó un pequeño bote lleno de gasolina, logrando que el combustible alcanzara a Estela. Para apagarla, sus hijos le echaron agua y luego la llevaron al hospital.

Ana, que acompañó a su madre, ya no atestiguó la detención de su padre por parte de los policías municipales, pero sus hermanos pequeños le aseguran que son falsas las versiones que indican que Paulino intentó evitar su captura usando un machete.

¿Fue un accidente? Se le preguntó a Ana a las afueras del hospital general Rafael Moreno Valle, donde se encuentra su madre, y explica que desconoce cuáles fueron las verdaderas intenciones de su padre, ya que él había dejado de vivir con su familia desde hace, aproximadamente, medio año. Asegura que nunca agredió a su madre, “no es un hombre violento”.

Sin embargo, considera que las autoridades ministeriales sí deberían detener a su papá, pues no considera justo que su madre siga aún con lesiones que le impiden incluso caminar o ir al baño sin dolor y él se encuentre libre, pues si bien estuvo en el Ministerio Público, posteriormente fue liberado.



Ana explica que desde el pasado 21 de septiembre no saben nada de su padre, pese a que la situación económica presiona a la familia por los gastos médicos, ya que la atención para su madre implica aún más gastos por estar lejos de casa.

Hay días en los que incluso llegan a pagar mil 500 pesos entre los medicamentos que deben comprar, la comida para ella y sus hermanos, y otros gastos que implica el cuidar a una persona enferma en un hospital, según comenta en la entrevista.

“(Necesitamos) para comprar medicina y todo eso, llevamos un mes y pues mi mamá se está recuperando y necesitamos también porque los niños allá también necesitan dinero y pues nuestra economía no va muy bien que digamos”.

Sin respuesta

La Fiscalía General del Estado informó a Milenio Puebla que se realizaron diversas diligencias que incluyen entrevistas con los propios familiares y la víctima, para determinar qué fue lo que ocurrió la noche del presunto accidente en el que Estela resultó quemada.

Se precisó que ya se inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones a fin de poder determinar jurídicamente lo ocurrido y en el caso de que exista responsabilidad penal se pueda actuar conforme a derecho.

Tras las versiones que aseguran que inicialmente se investigó una agresión directa en contra de Estela por parte de su esposo, y luego ella habría declarado que se trató de un accidente, lo que cambiaría el delito que se investiga, Ana asegura que su madre no pudo haber hecho esa declaración puesto que los médicos no han permitido que hable con el agente del Ministerio Público dado su estado de salud, por lo que no da crédito al hecho de que se madre hubiese declarado que se trató de un accidente y, por lo contrario, dice contar con información de que su padre será detenido próximamente por lo ocurrido .

Huellas permanentes

MILENIO PUEBLA entrevistó al jefe de la Unidad de Quemados del Hospital General Rafael Moreno Valle, Emmanuel Rendón Oliva, quien lleva el caso de Estela y comentó que presenta quemaduras de segundo grado profundo y tercer grado, que dejarán marcas de las lesiones de forma permanente, y además, requerirá atención médica y psicológica durante, por lo menos, un año.

Aunque podría ser dada de alta en aproximadamente 10 días, deberá continuar con los cuidados correspondientes por mucho más tiempo.

“La verdad es que en este momento ella se encuentra estable, el día de ayer, esperamos, sea la última cirugía que recibió, ya se hizo cobertura cutánea mediante injertos, es decir tomamos piel de su propio cuerpo para cubrir toda la zona de la lesión, toda la zona que tuvo quemaduras. Afortunadamente ya se encuentra estable, el día de hoy amaneció muy bien, nos encontramos en espera, nada más, para valorar que se hayan integrado esos injertos y, bueno próximamente, primero dios, darla de alta”, comentó el médico.

“Ella fue un ingreso que llegó con nosotros con un 25 por ciento de superficie corporal quemada, es decir del 100 por ciento de la piel, el 25 tenía lesiones, que iban de segundo grado profundo a tercer grado”, añadió.

Se le preguntó por cuánto tiempo requerirá atención médica y respondió: “el paciente quemado siempre va a necesitar tratamiento, durante la lesión, en el momento quirúrgico, cuando egresan del hospital, siempre tenemos que llevar un seguimiento porque el paciente quemado no son heridas o quemaduras sencillas, es un paciente complejo, tenemos que vigilar que no se desnutra, tenemos que valorar que los injertos se hayan integrado de manera adecuada, que la condición y el tratamiento local de la quemadura sean los adecuados, tratamiento psicológico y psiquiátrico, para integrarlos de nuevo a la sociedad porque son pacientes que antes de sufrir esa lesión, eran pacientes normales”.



