Confunde freno con acelerador y choca contra laboratorio

San Nicolás de los Garza

Una mujer impactó su vehículo contra un laboratorio de estudios médicos, quedando dentro del inmueble, en la colonia Chapultepec, en San Nicolás de los Garza.

La conductora, identificada como Irma Nora Cantú Torres, de 69 años, declaró que esta mañana iba a realizarse unos estudios en el negocio denominado: Salud Digna, ubicado en el cruce de las avenidas Universidad y Linares.

Según las autoridades, la mujer explicó que al estacionarse, el freno "se le trabó" y al intentar detener el vehículo por error pisó el acelerador, por lo que la señora Cantú Torres derribó el barandal y las puertas de cristal.

Afortunadamente no hubo heridos y la señora no sufrió lesiones; el personal del laboratorio confirmó que no sufrió ninguna contusión.

Al lugar llegaron oficiales de Tránsito de San Nicolás y un empleado de la empresa de seguros contratada por la señora para retirar el vehículo del local.

Con información de Leyda Estrada.