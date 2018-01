Aumenta cifra de muertos tras ataque en San Nicolás

San Nicolás de los Garza

El procurador de justicia, Bernardo González Garza informó que aumentó a nueve la cifra de muertos tras un ataque a balazos en la colonia Constituyentes de Querétaro, en el municipio de San Nicolás de los Garza.

Fue aproximadamente a las 21:00 de ayer cuando tres hombres irrumpieron en una casa ubicada en la calle Raúl Murrieta y agredieron a las víctimas.

Según versiones de vecinos, en ese lugar se transmitían cada sábado los partidos de futbol de los equipos locales.

El procurador indicó que al momento del crimen en el lugar no había niños y eran en total 20 personas; a las mujeres las encerraron en un baño y dispararon contra los hombres dejando un saldo de nueve muertos.

En el lugar murieron siete personas y esta mañana se dio a conocer que dos más fallecieron en hospitales.

Bernardo González Garza descartó que hubiera una alerta y aseguró que este crimen fue un hecho aislado.

"Esto es un hecho aislado. No tiene nada que ver con una disputa de cárteles en nuestro estado, no tenemos una alerta porque no estamos padeciendo, insisto, lo que en otros estados del país", indicó el funcionario.

Ayer, fueron reportados cuatro eventos violentos que dejaron un total de 12 muertos en San Nicolás, Cadereyta, Monterrey y Santa Catarina.