De un puñetazo matan a herrero en Matamoros

Matamoros, Tamaulipas

En las primeras horas del 2017 se registró el primer homicidio en Matamoros, Tamaulipas, cuando el empleado de una compañía refresquera mató a golpes a un herrero.

De acuerdo al reporte de la agencia del ministerio público, el crimen se registró en el Fraccionamiento Cima Uno a las16:30 horas del primero de enero, en las calles Vicente Guerrero e Insurgente Oriente, frente a un taller de herrería.

Según el reporte, el herrero murió de un puñetazo en la mandíbula, cayendo totalmente noqueado para después comenzar a convulsionarse.

El ahora occiso aún no es identificado, pero el primer reporte del médico forense reveló que contaba con 35 años de edad aproximadamente, de tez morena y una estatura regular.

Como probable responsable del crimen se señaló a Lorenzo Ramírez de 37 años, quien aseguró que mató al hombre en defensa propia.

Le hizo saber a las autoridades que él se encontraba en la vía pública platicando con un compadre, justamente frente al taller de herrería, cuando de pronto llegó el sujeto y sin haber motivo alguno lo empezó a golpear.

"Lo que hice fue defenderme y al soltarle un golpe cayó al suelo y ya no se levantó, después me fui corriendo a una tienda para comprar alcohol y ponerle en la nariz para que reaccionara ya que pensé que se había desmayado, pero ya no respondió", dijo el presunto responsable.





ERM