Descarga eléctrica causó muerte de niña: PGJ

Juárez

De pronto el barrio de Praderas de San Juan, en el municipio de Benito Juárez se vio ensombrecido por la tragedia. El caso de la pequeña Zuria Sugeidy los consternó a todos.

Mientras se esperaba que la noche de ayer iniciaran los funerales, la autoridad confirmó, por medio de estudios periciales, que la causa del fallecimiento fue una descarga eléctrica.

Ahora falta ver qué es lo que determinará el Ministerio Público en cuanto a la responsabilidad de estos hechos.

Es la historia de la niña que perdió la vida el miércoles por la noche en un mercado rodante.

La vecina Miriam Sifuentes fue a comprar un elote y vio cuando la pequeña cayó al suelo, para ya nunca despertar.

"Se desvaneció, y ella, ya tirada, como que lloró tres veces, y luego cerró sus ojitos y empezó a convulsionar", relató afligida el ama de casa.

Zuria Sugeidy Chavarría Vigas tenía 7 años y habitaba en la calle Getafe de la colonia Praderas de San Juan, a una cuadra de donde sucedió la tragedia.

Ella se divertía junto con dos amiguitas, paseando sobre un solo patín, cuando de pronto cayó junto al puesto de elotes, en un mercado que se instala a lo largo de la calle Zaragoza.

Al verla en el suelo se acercó una vecina, quien es enfermera e intentó reanimarla, mientras llegaba el apoyo de los paramédicos.

"Si no que fue en cuestión de segundos. Estaban haciendo las maniobras, pero la niña no reaccionaba. Ya no reaccionó la niña", relató la testigo.

Las primeras versiones indicaron que la menor habría sufrido una descarga eléctrica al resbalar sobre un charco, e intentar sujetarse de la estructura de un puesto, que estaba electrificada debido al contacto con una extensión en mal estado.

Algunos vecinos no descartan que hubiera muerto a causa de un traumatismo.

"Ya ve que está como un bordito, así (en la banqueta), y la niña se resbaló. Pero yo no vi que hubiera una descarga, o algo", reiteró la señora.

Lo cierto es que la tragedia entristeció a todo el vecindario. Hubo quienes, ante la difícil situación económica de la familia, efectuaron colectas en el barrio y en la escuela donde estudiaba la niña.

Zuria Sugeidy cursaba el segundo año en la escuela primaria 'Jesús Iruegas Zavala'. Estaba en el turno vespertino.

"Pues consternados, porque la vimos que andaba muy contenta. Ella incluso iba mucho también a mi casa. Mi niña está pues muy desconcertada", puntualizó la mujer.

El cuerpo de Chavarría Vigas comenzó a ser velado la noche de ayer en la funeraria municipal.

Trascendió que el Ayuntamiento de Benito Juárez les brindó el apoyo a los padres de la pequeñita, con el fin de que pudieran darle curso a este difícil procedimiento.