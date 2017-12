Audio implica a panistas en asesinato de Miroslava

Chihuahua

El vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera, y el ex alcalde del mismo partido en Chínipas, Chihuahua, Hugo Amed Schultz Alcaraz, fueron relacionados con el asesinato de la periodista Miroslava Breach.

El vocero habría grabado una conversación con la periodista y se la habría hecho llegar al ex alcalde, quien aceptó haberla entregado personalmente a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, presunto criminal. En la grabación de la llamada telefónica entre Miroslava Breach y Alfredo Piñera, la periodista acepta que ella fue quien escribió una nota sobre la intención del grupo criminal Los Salazar de imponer un candidato a la presidencia municipal de aquella localidad.

Durante la audiencia contra Moreno Ochoa, su abogado Jesús Enrique Valencia Díaz pidió al agente del MP, Roberto Fierro, que revelara si se había realizado un trato con los testigos "Bobby" (Hugo Amed Schultz Alcaraz, ex alcalde de Chínipas por el PAN), "Casio" (Alfredo Piñera, vocero estatal del PAN), "1981", "Javier" y "Cholugo".

En el caso de "Casio", el abogado dijo que éste grabó la conversación que tuvo con la periodista, a quien le pidió que revelara las fuentes de la nota sobre los candidatos del PRI vinculados con el narcotráfico, mientras que "Bobby", el ex alcalde, entregó la grabación al grupo criminal.

El "Casio" le entregó al alcalde un USB con dos conversaciones que tuvo con la periodista, las cuales éste hizo llegar al grupo delictivo de Los Salazar.





***A continuación la transcripción del audio***:

Casio (vocero panista): "Hola, Miroslava, cómo estás. Te voy a platicar qué pasa para ver de qué forma nos puedes ayudar".

Miroslava: "Sí"

Casio: "Me dice la raza de allá de la Sierra que nos están acusando de que nosotros fuimos los que soltamos el pitazo y no encontramos la forma de demostrar...".

Miroslava: "¿Pero dame lugar de dónde?, ¿de qué comunidades?".

Casio: "De Chínipas, es que queremos demostrar que no fuimos nosotros y que no va pasar nada... nomás que ratifiquen que no fuimos nosotros, con eso para nosotros nos quitan la bronca de estos güeyes de encima, ¿me explico?".

Miroslava: "Pues diles muy fácil y muy sencillo, por qué se hacen pendejos, Miroslava Breach es de Chínipas, nomás diles eso".

Casio: Pero ellos lo que necesitan estos cuates...."

Miroslava: "No, no, que tampoco chinguen, para qué se hacen tontos, Miroslava Breach es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que por favor digan quién es y que me la echen a mí, yo por eso firmé la nota porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas. A mí me han hablado mis tíos y me han dicho que están rezando un novenario por mí, entonces o sea que no jueguen".

Casio: "Pero déjame aclararte Miros, no me piden que reveles tus fuentes, yo no te lo pediría..."

Miroslava: "No, no, no, es que no hay fuentes o sea cuando yo di el nombre de quien era en Chínipas (Juan Miguel Salazar), simplemente saqué las cosas. Esto fue lo que sucedió así de sencillo, pues qué creen, que estoy tonta, Miroslava Breach conoce Chínipas y cada piedra de ahí y sabe quién es el personaje".

Casio: "Entiendo, entonces no hay una fuente que alguien te dijo".

Miroslava: "Claro que no, cuando yo vi la lista del PRI saqué las cosas, me puse a reportear, por eso reporteé en Chínipas, Buenaventura, y saqué una serie de cosas y diles que fue Miroslava y que se avienten su boleto si quieren".

Casio: "Entonces tú nunca te juntaste con la gente o con el presidente municipal (Hugo Amed Shultz)".

Miroslava: "Con nadie absolutamente".

Casio: "Ah ya entiendo, les voy a comentar a ellos".

Miroslava: "Así diles, a mis tíos les han advertido que se los van a chingar, pues sí, pero si van a chingar a alguien que sea a la reportera, tengo primos, que sepan que fui yo, que nadie más se lo dijo, así de sencillo".

Casio: "Con esto es más que suficiente, yo me entero de esto. Sí andan muy preocupados de que fue alguien de ahí, el presidente municipal..."

Miroslava: "No, no pues así cántaselas directo".

Casio: "Está bien, Miros, yo así les comento".

Miroslava: Así coméntales, diles que lo que ellos no tienen a mí me sobran, porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre".

Casio: "Así se los voy a decir".





Vinculan a proceso a El Larry

El juez de Control, Napoleón Rayas Valdez, vinculó a proceso a Juan Carlos Moreno Ochoa, alias El Larry, por participar como coordinador y coautor del crimen de la periodista Breach Velducea, quien fue asesinada con ocho disparos en la cabeza el pasado 23 de marzo.

Durante la audiencia, que inició a las 13:00 horas del miércoles y concluyó hasta las 13:40 horas del jueves, el juzgador sostuvo que existen elementos suficientes para presumir la participación del imputado en el homicidio de la periodista, de 54 años de edad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) destacó que las pruebas y argumentaciones "fueron determinantes para que se le dictara auto de vinculación a proceso por el delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de la periodista Miroslava Breach".

Luego de que se decretara un lapso de tres meses para concluir la investigación de este caso, el agente del Ministerio Público estableció que el imputado planeó el crimen y vigiló las inmediaciones del domicilio de la periodista antes y después del homicidio.

Además, facilitó la huida y ocultó al ejecutor Ramón Andrés Zavala Corral, quien fue localizado muerto el pasado 19 de diciembre, en Sonora. Este sujeto fue encontrado con un balazo a la altura del corazón.

Entre las pruebas recabadas, resaltó el cateo a un domicilio en la colonia Villas del Rey, donde se aseguró el vehículo Chevrolet, Malibú color gris, utilizado para cometer el crimen, además de diversas evidencias con las que se corroboró la responsabilidad de los involucrados.

"A través de estas evidencias y testimoniales se determinó que El Larry perteneciente a la organización delictiva Los Salazar, fue partícipe en el asesinato, el cual obedece a las publicaciones periodísticas de la víctima, en la que denunció la influencia que ejercía dicho grupo criminal, en el municipio de Chínipas", se destacó.





