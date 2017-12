Panistas no están ligados a crimen de Miroslava: Fiscalía

Chihuahua

La Fiscalía General de Chihuahua dijo que no hay ningún dato que permita presumir la participación del ex alcalde de Chínipas, Hugo Amed Schultz Alcaraz, y al vocero estatal del PAN, Alfredo Piñera Guevara, en la planeación o ejecución del homicidio de la periodista Miroslava Breach.

De acuerdo con un comunicado, la Fiscalía detalló que Schultz Alcaraz y Piñera Guevara no tienen la calidad de "testigos protegidos", ya que declararon con identidad reservada y no tienen ningún criterio de oportunidad por no tener jurídicamente responsabilidad hasta el momento.

Agregó que el testimonio de los dos panistas fue fundamental para establecer y corroborar el móvil del asesinato y fortalecer la teoría del caso respecto de la autoría del grupo criminal y de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, detenido en Sonora y vinculado a proceso ayer.

"La grabación a la que se alude en las notas y que forma parte de las actuaciones reunidas por el Ministerio Público, contiene entre otras cosas, el intento de deslindarse de las notas que publicó Miroslava Breach y demostrar (ante el grupo criminal) que ellos (los panistas) no eran quienes filtraban información a la periodista", indicó la Fiscalía.

Tras reiterar la "importancia de evitar la desinformación que trata de colocar el punto de atención en especulaciones sin evidencia o sustento legal", la Fiscalía agregó que se mantiene una investigación ininterrumpida para capturar a los homicidas de la periodista.