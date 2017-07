Mireles fue imprudente y sobrerreaccionó: abogado

Tepalcatepec, Mich.

Fue una “verdadera imprudencia” la forma en cómo actuó José Manuel Mireles, quien cometió un error “lamentabilísimo” al llamar a grupos de autodefensa a armarse contra el Ejército en Tepalcatepec e incluso él ya lo reconoció así, aseguró su abogado, Ignacio Mendoza.

En entrevista, justificó a Mireles al explicar que “sobrerreaccionó” a una llamada de un familiar, quien le contó de forma “exagerada” lo que sucedía la mañana del martes en ese municipio de la Tierra Caliente de Michoacán.

“La narrativa que le dio, más el ambiente álgido que él escuchó en el teléfono le hizo suponer que las cosas eran más graves de lo que se supone que fueron. Fue un problema de teléfono descompuesto”, argumentó.

El abogado, quien fuera subprocurador en el gobierno de Leonel Godoy y estuviera ocho meses en prisión derivado del operativo conocido como Michoacanazo, descartó que la convocatoria del ex dirigente de autodefensas ocasionara la agresión de un grupo de pobladores de Tepalcatepec contra militares.

“Mireles llamó hace cuatro años a la lucha armada contra delincuentes. Ahí sí no hubo problema, ¿verdad?. Ahí nadie dijo nada. Se violaron todas las normas habidas y por haber, tanto por los autodefensas como por la autoridad, pero ahí no pasó nada.

“Y hoy que comete un lamentabilísimo error que él reconoce, una verdadera imprudencia, entonces sí se le quieren echar encima. La gente de Tepalcatepec hubiera hecho lo mismo, con o sin el llamado del doctor”, enfatizó.

Mendoza, quien también tiene bajo su defensa a más de 200 ex autodefensas de Michoacán, argumentó que “ya casi” habían terminado esos hechos cuando el doctor subió a redes sociales su mensaje.

Además, dijo, ningún grupo de autodefensa acudió a su convocatoria, “fue nula, fue un llamado en el desierto”.

“Él no azuzó a nadie, él sobrerreaccionó. Además, suponiendo sin conceder, como decimos los abogados, que lo haya hecho, el problema no es del que azuza, el problema es el que lo hace”, consideró.

De igual forma rechazó que Mireles defendiera a las personas detenidas en el operativo que desplegó el Ejército y que, según se sabe por un audio dado a conocer por MILENIO, en la bodega donde se realizó la acción militar se encontraba un grupo de sicarios.

“Él está hablando de una cosa y el audio que presentaron ustedes habla de otra. Y ese audio habría que ver de dónde proviene y quiénes hablan.

“Como abogado estoy obligado a no tomarlo en cuenta. Eso no es ninguna prueba. Es un audio de alguien que está hablando de una bodega que no ubica el lugar, y no con ello estoy defendiendo nada, sencillamente estoy poniendo las cosas en su lugar”, explicó.

NIEGA FALTAS

Mendoza descartó que Mireles haya violado alguna de las medidas cautelares impuestas por un juez para su libertad condicional.

“Él no salió del país, no ha salido de Michoacán. Es falso que el 24 de junio haya estado en Manzanillo. Ese día estaba en Coahuayana, hay infinidad de fotografías y testimonios de su participación en un evento masivo público de un reconocimiento a quien inició los grupos de autodefensa en ese municipio”, afirmó.

El abogado también negó que pueda proceder el delito de la apología que la PGR le atribuye al ex líder de autodefensas en una carpeta de investigación que ya inició.

Por ello, recalcó que la defensa legal del doctor está “totalmente tranquila”, pues ese delito que le pudieran llegar a imputar tiene una “penalidad muy curiosa, pues no hay prisión corporal, es trabajo a la comunidad.

“Los elementos del tipo penal por ese delito no se ajustan a la conducta que desplegó el doctor. Y si ese fuese el tenor en el cual se va a guiar la PGR, pues vamos a tener a mucha gente que utiliza las redes sociales, youtubers y estas personas que las usan para dar mensajes falsos, también tendrían que ser investigados y llegado el caso, sancionados”, puntualizó.

Mendoza reveló que este miércoles los integrantes de la defensa platicaron “largo y tendido” con el ex líder de estos grupos de autodefensa en Michoacán, quien se comprometió a no enviar más mensajes de ese tipo, “que no coadyuvan ni a él ni a nadie y que, al contrario, pueden mermar su liderazgo”.

SIN ARREPENTIMIENTO

No obstante, confesó que Mireles no se arrepiente de haber llamado a grupos de autodefensa de la Tierra Caliente a armarse contra el Ejército.

“No es un asunto de arrepentimiento, si no estamos en el púlpito, en la iglesia. Él reconoce que se equivocó, que sobrerreaccionó. No es un asunto de arrepentimientos, es una actuación mal hecha, él reconoce que lo hizo mal”, subrayó.

El abogado pidió a las autoridades a “relajarse” y entender al ex líder de las autodefensas en Michoacán, a quien se le “comentó que las circunstancias que él vivió en 2014 no son las mismas tres años después.

“Me parece que se está haciendo una tormenta en un vaso de agua. No pasó nada. Entonces serenémonos, veamos las cosas en su justa y real dimensión y los ciudadanos exijámosle a la autoridad que no tire estos borregos, que mejor se centre en el problema de Tierra Caliente”, enfatizó.

APLICAR LA LEY EN ESTE CASO, EXIGEN DIPUTADOS

Las fracciones de PRI y PAN en la Cámara de Diputados solicitaron al gobierno federal que aplique la ley al ex líder de las autodefensas en Michoacán, José Manuel Míreles.

César Camacho, coordinador de la bancada priista, señaló que el activista “no entendió que no es bueno atentar contra las instituciones”

En entrevista, calificó de grave la convocatoria a las armas que hizo Mireles el martes pasado a las autodefensas. “Grave, porque lo que parece hacer es confirmar lo que algunos suponen de él: que parece que no entendió que no es bueno, no atentar contra alguna persona, sino contra las instituciones y la ley”, manifestó.

El panista Jorge Triana sostuvo que en el caso de Mireles las autoridades judiciales no deben hacer excepciones. Consideró que el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, debe “poner el dedo en la llaga” y negociar con los grupos de autodefensa, tras señalar que ha sido omiso en el tema.

“Creo que el secretario de Gobernación tendría que poner el dedo en la llaga, meterse a fondo, negociar también con los grupos y aplicar la ley”, indicó.

Con información de Elia Castillo y Fernando Damián/México.