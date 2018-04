Juez ordena reconocer a migrante como mexicano

Ciudad de México

En un hecho inusitado, un juez federal ordenó al Registro Civil del estado de Aguascalientes reconocer y registrar a José Manuel Meza Ávila como ciudadano mexicano, quien desde 1993 demandó su derecho humano de identidad, ya que de pequeño abandonó el país para irse de migrante a Estados Unidos.

Meza Ávila nació en 1969 en Aguascalientes, pero dejó su entidad porque emigró a la ciudad norteamericana de Chicago, Illinois, donde hoy se encuentra como migrante irregular sin identidad.



Durante casi 25 años, Meza Ávila ha realizado, sin éxito, gestiones para ser registrado extemporáneamente como mexicano, pero las autoridades se han negado, vulnerando así su derecho humano de identidad y agravándole la situación legal que tiene en territorio estadunidense.

Jaime Páez Díaz, titular del Juzgado Primero de Distrito con residencia en Aguascalientes otorgó un amparo a Meza y ordenó a diversas autoridades de dicha entidad, entre ellas, al Registro Civil reconocer al migrante como connacional.

En el expediente judicial se menciona que las autoridades del Registro Civil se negaron a cumplir con la instrucción del juzgado Sexto Civil y de Hacienda en el citado estado de registrar el nacimiento extemporáneo de Meza Ávila, por considerar que no se satisfacían en su totalidad los requisitos legales para su tramitación.

Los argumentos del Registro fue que el migrante no compareció para que le tomarán la impresión de la huella dactilar, a sabiendas de la situación de vulnerabilidad que tiene en su carácter de migrante irregular en la Unión Americana.



El juez Páez Díaz puntualizó que en la demanda de amparo como en diversas documentales se encuentra la certificación de una carta poder a favor de dos familiares de José Manuel Meza para que, en representación del quejoso, realicen los trámites correspondientes para la obtención del acta de nacimiento.

También se presentó una carta poder de representación legal expedida por un notario público del estado norteamericano de Illinois, en la que se corrobora que Meza Ávila no radica en territorio mexicano porque emigró a Chicago, donde se encuentra como migrante irregular sin identidad.

En la sentencia se hace una revisión de los conceptos y derechos reconocidos por organismos internacionales y por leyes nacionales que tiene una persona en calidad de migrante, así como las situaciones de vulnerabilidad y discriminación que enfrenta.

Se menciona que al no tener identidad el quejoso, no cuenta con documentos oficiales que le garanticen una situación migratoria regular, ello pone de manifiesto el estado de vulnerabilidad en que se encuentra en relación con sus connacionales, así como con los no migrantes.

El juez federal enfatizó que debe tenerse presente la situación de vulnerabilidad en la que suelen encontrarse los migrantes debido, entre otras cosas, a que no viven en sus estados de origen y a las dificultades que afrontan a causa de diferencias de idioma, costumbres y culturas, así como las dificultades económicas y sociales y los obstáculos para regresar a sus entidades de origen los migrantes sin documentación.

La sentencia de amparo indica que tanto el juez de origen como la Oficina del Registro Civil, ambos de Aguascalientes, están obligados a cumplir con lo ordenado por el artículo primero constitucional, respecto a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en todo momento y de acuerdo al caso particular.

Asimismo se ordena al juez local auxiliarse de la autoridad consular competente para desahogar las diligencias tendentes a ejecutar la resolución del 11 de octubre de 1993, concretamente la toma de huella del promovente.





