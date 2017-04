México y EU se pelean a Yarrington; Italia dirime

México

La captura de Tomás Yarrington generó una disputa entre México y EU porque ambos países buscan juzgar al ex gobernador de Tamaulipas, situación que dirimirá Italia conforme a los tratados bilaterales firmados con las dos naciones. Por el momento, el sospechoso está interno en la prisión de Sollicciano.

Tanto el gobierno mexicano como el estadunidense solicitaron a Interpol la emisión de fichas rojas para lograr la captura del tamaulipeco, a quien se responsabiliza de diversos delitos; los más graves en cortes de Texas, donde se le señala de proteger y recibir dinero del cártel del Golfo y Los Zetas.

La policía de Florencia difundió que EU alertó sobre la presencia del ex mandatario en Italia, lo que derivó en un seguimiento y a la postre su detención.

Sin embargo, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, de la PGR, Alberto Elías Beltrán, dijo que las áreas de Inteligencia mexicanas entregaron información a Italia para localizar a Yarrington.

Beltrán dijo que México solicitó la detención provisional con fines de extradición del ex gobernador y en los próximos 60 días hábiles, presentará la petición formal.

“Es preciso mencionar que se tiene conocimiento que las autoridades americanas también cuentan con una notificación roja contra el reclamado, por lo que se prevé que Yarrington también será objeto de un requerimiento de extradición por parte de ese país”, advirtió.

Elías indicó que conforme al artículo 13 del Tratado Binacional de Extradición entre México e Italia, la nación europea tendrá que tomar en consideración diversas particularidades del caso, como las siguientes:

La gravedad de los diferentes delitos. La solicitud de México es de 20 años de prisión y el de EU es de dos cadenas perpetuas más 90 años de prisión.

El tiempo y el lugar de la comisión de los delitos. La temporalidad en México es de 1998 a 2005 y el lugar de la comisión de los delitos es en Tamaulipas por los delitos contra la salud. Por la parte de EU la temporalidad es de 1998 a 2013 en Texas, y Tamaulipas, por los delitos de importación y distribución de drogas, lavado de dinero, fraude bancario y estructuración de operaciones de dinero.

Otro elemento es la nacionalidad y el lugar de residencia habitual del reclamado. Yarrington solo cuenta con nacionalidad mexicana y su lugar de residencia es nuestro país.

Las fechas respectivas de las presentaciones de solicitudes. México subió la notificación roja el 17 de diciembre de 2012, y EU el 1 de marzo de 2016.

Beltrán dijo que tanto EU como México tienen la posibilidad de una extradición posterior con base en el tratado bilateral.

No lo reclamó

Aclaró que en ningún momento los estadunidenses solicitaron a México la extradición de Yarrington ni la del ex gobernador Eugenio Hernández, quien en 2015 también fue señalado por una corte de Texas de recibir sobornos del cártel del Golfo y Los Zetas a cambio de protección; mucho menos, pidieron la captura del empresario Fernando Cano, quien hace unas semanas fue liberado en Nuevo León y señalado como prestanombres y supuesto cómplice de Yarrington.

Beltrán puntualizó que el interés de nuestro país “es que se sancione, se juzgue cualquier acto que vaya contra México y cualquier acto de corrupción pública”.

De acuerdo con la PGR, cuando Yarrington huyó de México no cruzó por territorio estadunidense en su huída hacia Europa.

Florencia

La policía de Florencia difundió un comunicado en el que puntualizó que Yarrington fue localizado gracias a una alerta de EU; al momento de la captura, el priista presentó una identificación falsa con la que pretendió evadir a la justicia.

Yarrington rechazó en repetidas ocasiones ser la persona buscada por México y EU por presuntos nexos con el narco; no obstante, los italianos comprobaron su identidad cuando tomaron las huellas digitales del ex mandatario, y certificaron que era la misma persona de la que existen dos fichas rojas emitidas por Interpol.

La policía antinarcóticos de Florencia llevaba semanas tratando de localizar al ex gobernador, a quien por fin encontró cuando salía de un restaurante en la plaza de la Signoria; los uniformados lo siguieron y lo detuvieron en la plaza Beccaria, junto con una persona de origen polaco.

Falta una ‘torre de control’

La oposición en el Senado exigió cuentas al PRI por la actuación de sus ex gobernadores, al afirmar los coordinadores Fernando Herrera y Dolores Padierna que la detención de Yarrington es el cumplimiento de la ley, pero no se puede lavar las manos como Poncio Pilatos y tiene que asumir las responsabilidades políticas “de este caso tan escandaloso que no es una excepción, sino una regla en los últimos años”.

En tanto, Patricio Martínez dijo que lamenta la situación de su ex compañero de partido, pero ya es hora de que en el PRI haya una “torre de control” que vigile la actuación de sus militantes en cargos de elección popular y no querer tapar el pozo después, porque los costos han sido el voto ciudadano en contra.

“Intensificar acciones”

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, y el vicecoordinador priista Jorge Carlos Ramírez, celebraron la detención de Yarrington, pero instaron a las autoridades a intensificar las acciones para aprehender a otros ex mandatarios prófugos, como Javier Duarte, de Veracruz, y César Duarte, de Chihuahua.

Martínez Neri demandó a la PGR dar “golpes de autoridad” y presentar a los fugitivos ante la justicia.





Los corruptos deben terminar en la cárcel: Enrique Ochoa

El presidente del PRI, Enrique Ochoa, señaló que su partido "está a favor de que los corruptos terminen en la cárcel y se recupere el dinero que se llevaron", al referirse a la detención de Tomás Yarrington.

El ex gobernador de Tamaulipas fue detenido en Florencia, Italia, el pasado domingo.

En entrevista durante su participación en un acto de campaña de Alfredo del Mazo, candidato priista a la gubernatura del Estado de México, el líder priista recordó que en diciembre pasado la Comisión Nacional de Justicia Partidaria decidió expulsarlo de sus filas, "y también fue suspendido del PRI en 2012 a partir de las diversas acusaciones en su contra".

Ante el cuestionamiento del por qué pasaron cuatro años para que se aplicara la expulsión del partido, Ochoa argumentó que fue el tiempo que requirió la comisión para realizar una investigación y revisión detallada del caso.

"Reconocemos ampliamente el trabajo de la PGR, que en coordinación con los órganos de procuración e impartición de justicia de Italia, hayan detenido a Tomás Yarrington", dijo.