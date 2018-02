Abre PGJNL investigación por aprehensión de menor

Monterrey

La Procuraduría General de Justicia del Estado abrió una carpeta de investigación contra los policías de Fuerza Civil que aprehendieron a un niño de 12 años, que presuntamente había cometido un robo, luego de que el video de la detención causara descontento en redes sociales.

Por su parte, Bernardo González Garza, titular de la Procuraduría, no quiso adelantar el delito por el que se investiga a los elementos o si fueron suspendidos luego del hecho, y se limitó a decir que esta decisión le corresponde a los mandos de Fuerza Civil.

"Yo no quisiera hablar todavía de la intervención que tuvieron. Hay una carpeta de investigación que está llevando a cabo la Procuraduría sobre la noticia y hay comunicación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la detención de este menor por elementos de Fuerza Civil, pero no quisiera ya ponerles una calificativa hasta en tanto no se resuelva la carpeta de investigación.

"El comisario de Fuerza Civil tomará la decisión respecto de (suspender o no a) los elementos, insisto, nosotros no podemos tomar la decisión al interior de la Procuraduría sobre el funcionamiento de dicha corporación", puntualizó.

Fue el pasado 22 de febrero cuando circuló en redes sociales y medios de comunicación la detención del menor de edad, y ante la indignación de la sociedad civil, la Secretaría de Seguridad Pública emitió un posicionamiento en el que defendían la actuación de los elementos asegurando que el protocolo se realizó en el marco de la ley y sin violar los derechos de la infancia.

Reconoce aumento en delito de sustracción de menores

Por otra parte, al cuestionarle al procurador sobre el aumento en el delito de sustracción de menores que se ubica como el de mayor incidencia contra los infantes en la entidad, admitió que es cierto que este delito va en aumento pero que están trabajando en acciones para reducirlo. Además resaltó que la violencia familiar se ha disminuido.

"El delito de sustracción si bien es cierto presenta un alza, la violencia familiar presentó un descenso importante en comparación con años anteriores y esto quiere decir, insisto, el trabajo que ha realizado la Secretaría de Desarrollo Social y por supuesto la Procuraduría en el combate de dicho delito", indicó.

Este 25 de febrero MILENIO Monterrey dio a conocer que la sustracción de menores tuvo un incremento 14.18 por ciento en el periodo que abarca noviembre del 2015 a diciembre del 2017, a comparación de las denuncias registradas entre septiembre del 2013 a octubre de 2015, según cifras de la Procuraduría.

