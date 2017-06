Joven mata a su violador; la acusan de homicidio

Ciudad de México

Una joven de 15 años es acusada de matar a un hombre que presuntamente la violó debajo de un puente ubicado en las inmediaciones de la estación Taxqueña del Metro.

Alrededor de las 22:00 horas, del 1 de junio, Itzel iba de la escuela a su casa cuando fue interceptada por un hombre que la amagó con un cuchillo y presuntamente la violó mientras pasaban transeúntes y automovilistas.

"Este evento fue aquí en Taxqueña, mucha gente pasó, mucha gente los vio, pero nadie, los veían sospechosos, veían a mi hija, pero nadie hizo nada", afirmó María de la Luz Hernández, mamá de Itzel, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Durante la agresión sexual ambos forcejearon y el hombre murió.

La mamá de Itzel asegura que la investigación por violación en la Procuraduría ya fue cerrada, pero investigan a su hija por el delito de homicidio.

"Me presenté en la Procuraduría directamente, donde me informaron que la carpeta por el delito de violación se había cerrado porque se había demostrado que esta persona había fallecido, entonces al fallecer no hay persona qué inculpar y cerraron esta carpeta, pero queda abierta la otra por homicidio, esa es por la cual estamos luchando para que se demuestre que mi hija actuó en defensa propia y liberarla de cualquier cargo", dijo.

Explicó que su hija no ha salido de su casa durante casi un mes porque tiene miedo debido a las amenazas que ha recibido.

"Mi hija está siendo acusada por un homicidio siendo que es víctima, ella solamente utilizó su derecho a defenderse, su defensa propia, y no entiendo cómo la Procuraduría se ha ensañado con nosotros en atacarnos en llamadas con amenazas, en dar la información de, se supone que nuestra información está protegida, y dicha información nosotros hemos tenido visitas por agentes de la PGJ... de la PGR, llamadas al teléfono de mi hija", dijo.

Dijo que la Procuraduría no les ha permitido ver las carpetas de investigación sobre la violación y el homicidio.

"La carpeta la han tenido muy reservada, y no, no nos han ni siquiera dado acceso, inclusive nunca tuvimos acceso a la de violación hasta el día de hoy que yo solicité copia, y hoy se van a recoger dichas copias, pero no, no nos dieron acceso a ninguna de las dos carpetas", aseguró.





jbh