Encuentran a menor desaparecida en Juárez

GUADALUPE

Después de que se diera a conocer la desaparición de una menor de edad en el municipio de Juárez, autoridades y ciudadanos lograron dar con su paradero.

A 24 horas del caso que se difundió medios de comunicación, Jhoanna, de 13 años de edad, regresó a casa junto a sus dos hermanas menores y su padre.

"No se lo deseo a nadie y ojalá que no le vuelva a pasar a otra persona, es algo desesperante. Te frustra el no saber dónde está, comió si no comió, saber si está viva o no", informó Israel Pérez, padre de la menor.

La adolescente se encuentra en perfecto estado de salud y sólo fue sometida a un interrogatorio por parte de agentes ministeriales, quienes estuvieron a cargo de la búsqueda.

"Ya mañana regresa la vida laboral normal, tareas, y pues a darle hay que seguir con la vida. Gracias a Dios esto fue un trago amargo, lo pasamos, y esperemos no volver a pasarlo".

El padre de la estudiante de primer año de secundaria agradeció a la comunidad y las autoridades por su inmediata intervención.

"Devolada se comunicaron conmigo y hoy pues me encuentro con la sorpresa de que en menos de 24 horas, después de que salió el reportaje, pues ya tengo a mi hija. Corrí con mucha suerte más que nada porque está en una pieza y no en una bolsa.

"Y pues muchas gracias a todos, no tengo con qué pagarles. Gracias a Dios aquí está ya mi princesa".

Esta tarde, Jhoanna regresó con su familia al Fraccionamiento Marte, en Guadalupe, tras el trago amargo que su familia enfrentó esta semana.

"Espero que haya aprendido de ese momento que nos hizo pasar a todos. Quizá ella no tiene todavía la conciencia de la magnitud de lo que hizo", finalizó el padre de familia.