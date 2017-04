Localizan a niño desaparecido en un McDonald's del Edomex

Ciudad de México

El niño de 8 años que fue reportado como desaparecido el 3 de abril en un restaurante McDonald's en el Estado de México, ya fue localizado, informó la Fiscalía estatal.

"El pequeño Mauro, de 8 años, ya fue localizado, se encontraba con su padre. Se ha descartado que haya sido objeto de algún hecho delictivo. Por su apoyo a todas las Instituciones que se sumaron a su búsqueda y a todos los que apoyaron con la difusión, muchas gracias", publicó la dependencia en sus cuentas de redes sociales.

La Fiscalía estatal emitió un boletín de urgencia para localizar a Mauro, quien estaba en el establecimiento ubicado en avenida Adolfo López Mateos, en el municipio de Zinacantepec.

Una cuenta de Facebook a nombre de Luna Lum Lum publicó el 3 de abril, a las 17:23 horas: "Sé acaban de llevar a mi hijo por favor compartan estoy esperando a que llegue la policía".

En otra ficha difundida en la misma cuenta de la red social se lee:

"¡Por favor, ayúdame a volver con mi mamá! La extraño mucho. Me llamo Mauro Mendoza Castañeda tengo apenas 8 años. El día 3 de abril 2017 a las 17:00 hrs. Yo estaba comiendo y jugando con mi Mamá en el McDonald's de Ojuelos, Zinacantepec, cuando alguien me alejó de ella y no la he vuelto a ver. Sé que mi Mamá está sufriendo por mi... Por favor ayúdame a volver con ella".





