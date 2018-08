Jorge Martínez

Una encuesta elaborada por el Consejo de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado de Jalisco puso en evidencia la poca credibilidad que siguen teniendo los policías, pero también dejó al descubierto la apatía del ciudadano en temas de seguridad.

El método empleado para la formación del cuestionario señala que se aplicaron mil 187 encuestas en 459 colonias, de 16 municipios del estado de Jalisco.

De las personas entrevistadas, 314 señalaron vivir en Zapopan, 242 en Guadalajara, 178 dijeron radicar en San Pedro Tlaquepaque, 152 en El Salto, 126 en Tonalá y 46 en distintos municipios.

508 de los participantes son hombres, 660 mujeres y 19 personas no revelaron su sexo. Del cúmulo de personas entrevistadas el 56 por ciento percibe que los policías de su colonia son poco profesionales, el 51 por ciento cree que no están capacitados y 47 asegura que no tienen presencia en su colonia.

Un 50 por ciento no conoce a los policías que patrullan las calles de su colonia, el 62.5 por ciento no confía en ellos y el 42.5 por ciento no haría nada por ellos, lo que confirma el divorcio que existe entre la sociedad y la autoridad.

El 74. 6 por ciento de los encuestados asegura no identificar algún programa vecinal para disminuir la inseguridad en su entorno domiciliar.

De acuerdo con Consejo de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado de Jalisco lo anterior demuestra que la falta de competencia para gestionar la seguridad comunitaria.

El ejercicio demostró, que a pesar de que existe apatía de la autoridad el ciudadano, el 80 por ciento de los entrevistados estaría dispuesto a hacer algo para mejorar la seguridad de su colonia, y el 73.5 por ciento le gustaría participar en programas preventivos.



Entorno social y urbano



Dentro del ejercicio, el Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia del Estado de Jalisco cuestionó a los participantes sobre cuál es principal problema que enfrentan en sus colonias.

La principal situación de inseguridad es la falta de espacios públicos seguros con 46 por ciento, misma cifra ocupa el grafiti, la falta de alumbrado público significa el 45 por ciento, en tercera posición esta la falta de espacios públicos con 29 por ciento, en el último punto están los temas relacionados con mascotas, con un total de 8 por ciento.

Por otro lado, el 32 por ciento de los encuestados señalan que frecuentemente se enteran de delitos que se cometen en la zona donde viven, el 29 por ciento ocasionalmente se percatan de hechos delictivos, mientras que el 19 por ciento muy frecuentemente.

Desconfianza

Para el investigador en temas de seguridad, de la Universidad de Guadalajara, y catedrático de la carrera de Derecho, Francisco Jiménez Reynoso, existe un divorcio entre la sociedad y la policía, que ha permitido que la inseguridad gane terreno.

Señaló que “impera la desconfianza de parte de la ciudadanía hacia los policías y de los policías a la ciudadanía, con esa desconfianza que impera entre ambas partes resulta afectada la imagen de la policía como la misma sociedad, aquí tenemos un ganador, estamos hablando de la delincuencia, la delincuencia organizada o puede ser delincuencia informal”.

“Pero tenemos otro punto, el más importante en mi opinión, que nos muestran quién es el que está fallando son las autoridades, es el estado, no es la sociedad. Los resultados no indican que más del 70 por ciento de los ciudadanos están dispuestos a colaborar, pero no saben cómo, porque el tema de la sociedad es un tema muy complejo por la densidad que tiene la misma sociedad”, agregó el catedrático.

Tras analizar el documento, Jiménez Reynoso, asegura que este análisis refleja: “el grave problema... para redondear tenemos altos índices de violencia principalmente en delito de robo a casa habitación, robo a las personas, además, ha permeado el tema del narcotráfico y el cuarto lugar está el robo de vehículos, eso es lo que deja al descubierto esta encuesta”.





