Familia de española habló por teléfono con ella antes de ser asesinada

Ciudad de México

"La familia de María Villar (sobrina del presidente de la Federación Española de Futbol, Ángel María Villar) consiguió hablar con ella" en las cerca de 30 horas que duró el secuestro de la española, según explica a EL MUNDO Gustavo Salas, responsable de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. Ésa fue la prueba de vida que obtuvieron los familiares.

Además, Salas explica que "el pago se hizo con una entrega de dinero en el lugar acordado a cambio de una liberación posterior que nunca se produjo". A partir de esa entrega, la familia de María Villar no supo más de ella ni volvió a tener ningún tipo de contacto con los secuestradores. Presumiblemente, fue asesinada poco tiempo después. "Tenemos ya algunas pistas y esperamos que pronto haya ya detenciones de este grupo criminal".

EL MUNDO puede adelantar también, tras hablar con fuentes de la investigación, que el lugar donde se produjo el pago del rescate fue en Iztapalapa, delegación de la Ciudad de México. Según ha podido saber este periódico, la necropsia realizada dice que la española habría sido asesinada la madrugada del 15 de septiembre, no el 14 como se ha apuntado en algunos medios, y su cuerpo arrojado en la localidad de Santiago Tianguistenco, a 56 kilómetros de donde se produjo el secuestro y el pago de los familiares.

¿Qué pasó en la vida de María aquel 13 de septiembre para que hubiera este trágico desenlace? Un cúmulo de terribles casualidades. A María Villar la fatalidad se la llevó por delante en un lugar, como tantos de esta aldea global, en que sencillamente aumentan las posibilidades de tropezar con desgracias.

"Era una persona sencilla. No era la típica petarda que vestía de Chanel y Rolex y se paseaba por la ciudad. No llamaba nada la atención", explica una amiga de María Villar que trabajó con ella en Madrid y en México y que prefiere ocultar su nombre. "Como profesional era un 10, todo el mundo hablaba maravillas de ella. Para que en una sociedad tan machista como ésta y en un sector tan duro como la tecnología llegara donde ella llegó es que hay que valer mucho. Cuando tenías un problema pensabas: ¿qué haría aquí María?", explica su compañera. "Hablaba muy claramente en las reuniones de trabajo", añade.

María y su marido se trasladaron a la Ciudad de México a principios de 2012 para trabajar con la Consultora Everis. En 2015, ella empieza a trabajar como alta directiva de la empresa IBM, que ha enviado el siguiente comunicado: "Los pensamientos de los IBMistas están con sus familiares, afectados por este trágico acontecimiento".

"Nos llamaron al teléfono de emergencia consular los familiares para advertirnos de que estaba desaparecida", explica Fernando Valderrama, cónsul general de España en México. Al mismo tiempo, amigos y familiares daban la voz de alarma en las redes sociales denunciando la desaparición de María. Desde el primer momento se advierte de que la española ha tomado un taxi desde el barrio de Santa Fe y ha desaparecido en su camino a casa.

En ese momento, la embajada moviliza a la Policía Federal y los especialistas antisecuestros, junto a sus propios servicios de inteligencia, para intentar resolver lo que ya parecía un rapto. "Han participado en el caso los mejores equipos mexicanos", dice Valderrama.

La hipótesis que manejan los investigadores es que se junten varios factores: el destino era un barrio de clases acomodadas, es probable que el acento le delatara como extranjera y parece que pudo tener alguna conversación por teléfono en la que dejara entrever una buena posición social. "No se puede culpar a la víctima. Los riesgos existen, hay que tomar precauciones, pero la culpa no es del ciudadano", explica Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano.

¿Tomar un taxi por la noche de calle es un riesgo? "Pues conozco mucha gente con mucho dinero que lo toma y nunca le pasa nada. Esto es una fatalidad, pero hay un evidente problema también de seguridad por corrupción, pobreza, falla de las autoridades... ", asegura Rivas. "Se pueden llamar vehículos de servicios telefónicos o tomar taxis de sitio (paradas), que son más seguros", señala el cónsul.

No hizo eso María, como no lo hacen cada día decenas de miles de personas, y el secuestro se complica y pasa de un aparente rapto exprés a un secuestro en el que piden dinero por su liberación. "Le hacen sacar dinero de varios cajeros, pero finalmente la raptan y piden un rescate", dicen los investigadores. "No hay que hablar ni dar pistas que les pueden hacer creer que tienes más dinero. Este es un caso atípico, con una muerte tan rápida, donde debieron juntarse varios factores", explica Rivas.

Todo se conjugó para que la española formara parte de esa ingente cantidad de personas que, cada día, sufren las consecuencias de esa mezcla letal que es el ser humano y sus instintos más detestables.



VJCM