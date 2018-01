Con videos del C5, corroboran dichos de policías en caso Marco

Ciudad de México

Para revisar los protocolos de los policías involucrados en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores, el gobierno de la Ciudad de México está reconstruyendo su actuación con los videos de las cámaras del C5, informó el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, dijo que los peritos del caso serán los encargados de determinar si la cámara de la patrulla había dejado de funcionar con anterioridad o fueron los elementos de la policía los que la desconectaron.

TE RECOMENDAMOS: Cámara de patrulla a la que subieron a Marco no servía desde diciembre

"El C5 está buscando hoy los tramos del dicho de los policías, es decir, los policías dan un punto de ubicación donde dicen haber dejado a este joven y el C5 está haciendo un cerco digamos de análisis de cámaras periféricas a ese punto, porque si es cierto lo que ellos dicen, tendremos que encontrar alguna imagen, tendríamos que encontrar alguna imagen", apuntó.

Agregó que los expertos son los que determinarán el rumbo de la investigación respecto de las cámaras, pero aclaró que "no se pueden manipular o no se deben manipular, en teoría no deberían, esto lo determinarán los peritos".

En su edición impresa MILENIO publicó que los policías preventivos que participaron en la detención de Marco Antonio Sánchez Flores violaron varios protocolos, como no avisar a sus superiores y no reportar el hecho al C2.

TE RECOMENDAMOS: Policías que detuvieron a Marco Antonio violaron protocolos

En torno a que la cámara de videograbación de la patrulla a la que subieron al estudiante de la UNAM no funcionaba, la Procuraduría General de Justicia de Ciudad de México investiga si esto fue intencional, ya que hay un reporte de que la desconexión se remonta a diciembre.

Respecto a la salud del joven, dijo que los especialistas de la Secretaría de Salud están haciendo exámenes exhaustivos.

"Y obviamente siguiendo todo lo que la ciencia médica determina que es aplicable para estos casos, en varias disciplinas. Nosotros estamos atentos a los resultados que arrojen en cada una de sus intervenciones médicas", destacó.





jbh