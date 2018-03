Manosean a conductora de televisión en la Condesa

Ciudad de México

La conductora de televisión Fernanda Ostos fue agredida sexualmente en la colonia Condesa por un sujeto que tras una persecución fue detenido y trasladado al Ministerio Público.

Ostos narró que la agresión ocurrió en la calle de Ámsterdam, donde tras bajarse de su coche fue sorprendida por un hombre que llegó directamente y le tocó los senos.

Voy rumbo al M.P. en una patrulla un tipo me agredió sexualmente en la calle corrí incansablemente grite, llamé la atención de todos y la policia lo agarró en breve haré transmisión — Fernanda Ostos (@fernandaostos) 14 de marzo de 2018

"Me acaban de manosear con violencia en la calle de Ámsterdam, en la colonia Condesa, un tipo me tocó los senos de una forma tan fuerte, tan agresiva y tan violenta, que me dolió", dijo a través de una transmisión en Twitter afuera de la agencia del Ministerio Público.

La conductora dijo que tras ser agredida corrió a alcanzar al sujeto e incluso gritó a la gente para que la ayudaran y, finalmente, la policía lo capturó y trasladó a la agencia ubicada en la calle de Liverpool y Amberes.

La también actriz reveló que es la segunda vez que le sucede, la primera fue hace muchos años y en esa ocasión el agresor fue detenido, pero salió libre.

"Esa vez como esta vez me han dicho 'señorita si usted no dice que la intentó robar no le va a pasar nada'", hecho que lamentó, ya que "es más fuerte que me intente robar la cartera a que me haya tocado los senos porque mi cuerpo vale menos que la cartera para las leyes de aquí, es probable".

Se dijo nerviosa, pero dispuesta a levantar el acta para que no sigan ocurriendo este tipo de cosas y señaló que en caso de que las autoridades no hagan su parte, ella la va a hacer al balconear por redes sociales a su agresor.

"Es un chavo joven que llegó directamente sobre de mí, me agarró completamente desprevenida (...), yo de aquí no voy a salir hasta que tenga los cargos que tenga que tener, no me voy a dejar y voy a hacer lo que es mi parte y si las autoridades no hacen su parte, que pena mi país que me duele muchísimo, yo voy a hacer la mía", puntualizó.





VJCM