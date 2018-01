Juez suspende cualquier orden de captura contra Beltrones

Ciudad de México

Una juez federal otorgó una suspensión a Manlio Fabio Beltrones que impide ejecutar cualquier orden de aprehensión en su contra, o ser presentado ante una autoridad ministerial, además de que ordena se le permita tener acceso a la carpeta de investigación que integra la Fiscalía General del Estado de Chihuahua contra ex funcionarios estatales que presuntamente triangularon recursos públicos.

La medida cautelar fue concedida por María Dolores Núñez Solorio, juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, dentro del juicio de garantías 1110/2017.

El ex presidente nacional del PRI promovió un amparo para conocer la carpeta de investigación que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, inició contra el ex gobernador de esa entidad, César Duarte, y ex colaboradores que presuntamente desviaron recursos públicos, caso en que algunas versiones periodísticas señalan a Beltrones como otro de los involucrados.

Manlio Fabio emitió un comunicado en el que señaló que en esta época electoral, "es más fácil construir ficción para denostar".



Advirtió que no permitirá que las autoridades de Chihuahua "cometan un deliberado daño moral a las personas, intentando obtener notoriedad política u ocultar el desastre de inseguridad que ha marcado a la presente administración".

Y agregó:



"Ante la falta de certeza jurídica que deberían garantizar los operadores jurídicos del estado de Chihuahua en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde deben privilegiarse los principios de estricto apego a la ley y de presunción de inocencia, es que me veo obligado a acudir a la justicia federal mediante el juicio de amparo con el principal objetivo.

"Aunque parezca increíble, de poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan a partir de declaraciones hechas por supuestos testigos beneficiados, y en su caso, hacer respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos, los cuales, por cierto, parecen no importarle a algunos servidores públicos en aquel estado", dijo.