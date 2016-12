'Temo' peleará 'hasta las últimas consecuencias'

Morelos

Cuauhtémoc Blanco, alcalde de Cuernavaca, insistió en que "pelará hasta las últimas consecuencias" para que el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, le regrese su policía municipal y dé por terminado el Mando Único, que, aseguró, no ha funcionado en la capital del estado.

Blanco dijo que pedirá una cita con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para explicar los motivos del fracaso de dicho modelo policiaco, además de solicitar la intervención de las fuerzas federales.

El ex futbolista dijo que este conflicto se agravó los días 15, 16 y 17 de diciembre, cuando el jefe del Mando Único de Morelos, José Pérez Abarca, designado por el comisionado estatal de Seguridad, Jesús Alberto Capella, encabezó la toma de tres inmuebles del municipio, situación que lo orilló a realizar una huelga de hambre que duró un día.

El presidente municipal señaló que de ser necesario acudirá de nueva cuenta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que retornen sus policías municipales.

Ayer, el Mando Único reactivó el patrullaje por calles del Centro Histórico, perímetro considerado de "muy alta peligrosidad, montó una guardia en las zonas turísticas y realizó operativos para prevenir robos al transporte público.

En la carta que Cuauhtémoc Blanco envió a Graco Ramírez ayer, y que reenviará a Chong, se explica una serie de presuntas irregularidades que acontecieron los días 15, 16 y 17 diciembre, "consistentes en la intervención injustificada por parte de elementos del Mando Único en las instalaciones del ayuntamiento de Cuernavaca".

En el documento, el ex seleccionado nacional de futbol indicó que fue ilegal la intervención policiaca en el desarrollo de las actividades y se traduce en una "franca invasión de esferas competenciales, así como una evidente vulneración a la autonomía del municipio".

Blanco aseguró que se ha perdido el objetivo del convenio del Mando Único, "ya que estamos en presencia de acciones unilaterales".

Señaló que se vive una profunda crisis de seguridad y que todos los días los habitantes de Cuernavaca se ven amenazados.

"Los índices de inseguridad son considerables, como ha señalado la Asociación Mexicanos Unidos Contra la Delincuencia. Lo anterior, solo confirma el fracaso que ha resultado el Mando Único en la entidad", dijo.

Ayer, el gobierno de Morelos señaló que se mantendrá al frente de la seguridad en Cuernavaca a través del Mando Único, en cumplimiento al decreto estatal publicado el pasado 3 de enero, informó Matías Quiroz, secretario de Gobierno estatal.

Rechazó que la capital pueda separarse de forma unilateral del convenio vigente, como dijo Blanco.

El presidente municipal anunció la separación del municipio del esquema policiaco e informó que solicitó a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional de Seguridad colaborar con su gobierno para mantener la seguridad y la integridad de los habitantes.

En conferencia de prensa en el salón de cabildos del ayuntamiento de Cuernavaca, el ex futbolista explicó que la cancelación del convenio es resultado de "la constante petición de los ciudadanos que se han manifestado inconformes con la seguridad pública".

Blanco subrayó que no tiene caso mantener un esquema de colaboración con el gobierno del estado, "si no me tienen confianza", por lo que serán puestas en funcionamiento otras estrategias de seguridad.