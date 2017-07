Mancera: Corte abre la puerta a 4 mil reos

México

Unos 4 mil reos de la Ciudad de México pueden salir de la cárcel ante la determinación de la Suprema Corte de permitirles que soliciten seguir su proceso en libertad conforme al nuevo sistema penal, advirtió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“No es cargarle a la Suprema Corte, es algo que ya estaba en la Constitución, está escrito en el artículo 19 cuáles son los delitos graves. Y no están muchos de los que tenían a las personas ahí (en la cárcel)”, aseveró.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte resolvió una contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados, que discrepaban sobre si los beneficios del nuevo Sistema de Justicia Penal podían aplicarse a los acusados en el anterior modelo.

Los ministros determinaron que sí es aplicable el nuevo sistema para que los inculpados soliciten la revisión, modificación y sustitución de prisión preventiva por otras medidas cautelares.

De esa manera, todos aquellos que fueron llevados a la cárcel en el viejo modelo podrán alcanzar la libertad bajo fianza, siempre y cuando enfrenten delitos que no ameriten la prisión preventiva oficiosa.

Ayer, al encabezar la firma del decreto por el cual se crea la Unidad Técnica de Prevención Social de las Violencias, Mancera señaló:

“Habrá que analizar el trabajo del Ministerio Publico, todavía hay que hacer un trabajo importante. Pero déjenme dejar nada más esta nota: la expectativa con esa determinación es que pudieran salir hasta 4 mil personas, cuando menos, de prisión. Entonces ante eso habrá que prepararse la sociedad y ésta es una buena vía, éste es un buen camino, el camino de la prevención”.

En marzo pasado, el jefe de Gobierno atribuyó el alza en los índices delictivos en la capital al nuevo Sistema de Justicia Penal que, dijo, ha permitido la liberación de 12 mil reos.

Según el mandatario local, en las cárceles de la ciudad había 42 mil reos antes de que entrara en vigor dicho sistema, población que actualmente oscila en 30 mil.

“Hay un incremento (de delitos) que obedece a que tenemos (libres a) muchas más personas que antes estaban en prisión. Ése es un factor que se tiene que analizar, pero es (a nivel) nacional. Hoy la Ciudad de México tiene fuera a 12 mil o más personas que estaban en prisión preventiva o compurgando alguna pena”, subrayó.

Respecto a la nueva unidad técnica de prevención anunciada ayer, Mancera explicó que permitirá al gobierno, instituciones, academia y sociedad establecer sinergias para la erradicación de la violencia.

Puntualizó el valor que tienen los cuerpos policiacos en las tareas de prevención.

“México hoy no tiene una policía consolidada, tenemos municipios donde no existe policía siquiera, más de 400, y algunos donde hay policía y no hay armamento y no hay capacitación y no hay equipamiento”, señaló.

El mandatario capitalino aseguró que la ciudad cuenta con los elementos e instrumentos necesarios para trabajar en la materia, por lo que la creación de la unidad representa un gran paso en el ataque de fondo a las causas.

SEÑALAN A 11 REOS Y TRES CUSTODIOS DE ORGANIZAR RIÑA EN PENAL

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó que la riña en el penal Las Cruces, en Acapulco, fue organizada por 11 reclusos y facilitada por tres custodios, quienes ya están detenidos.

Respecto a las versiones de que los presos fueran del Cártel Independiente de Acapulco, el mandatario afirmó que “sin duda” reos de ese grupo participaron contra todos los demás.

Al concluir la presentación oficial de la Fuerza Conago, destacó también que el director del penal fue separado de su cargo y está en investigación.

Señaló que la cárcel de Las Cruces tiene una sobrepoblación de 28 por ciento, por lo que es urgente armar un plan para corregir ese problema.

Antes, en entrevista para el programa Atando Cabos, de Radio Fórmula, Astudillo refirió que “no hubo ningún fugado, fue una riña interna y sí participó sin duda este cártel (Independiente de Acapulco) y participó contra todos los demás, contra todos los que no se alinean. Así de sencillo. No puedo decir contra alguien más porque no tengo los elementos, con base en una investigación que se está haciendo, como para decir ‘sí fueron los Beltrán u otros’”.

