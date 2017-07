Mancera arma plan legal para frenar salida de reos

México

El gobierno de la Ciudad de México se blindará jurídicamente para evitar la salida de reos procesados ante las reglas del nuevo Sistema de Justicia Penal, anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Afirmó que “el encargado de la Procuraduría, el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobierno, el encargado de Coordinación Territorial también, todos estamos trabajando en esto. Entonces, lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico primero, hay que blindarlo”, señaló.

En entrevista al finalizar la jornada del programa “Tu ciudad te re-quiere” que se llevó a cabo en la delegación Venustiano Carranza, el mandatario capitalino dijo que también se debe trabajar de cerca con los ministerios públicos para que hagan valer sus decisiones frente al juez al momento que los presos pidan su libertad, así como mantener comunicación permanente con el Tribunal Superior de Justicia.

Por lo pronto, Mancera aseguró que la Conferencia Nacional de Gobernadores ya tiene lista una propuesta para reformar el nuevo sistema de justicia penal, con el aval de todos los Ejecutivos estatales.

Anunció que se reunirá con los titulares de la Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia para tratar el tema.

“Puedo adelantar que debemos de afinar criterios que estarán siguiendo los juzgadores y continuar esto, porque sí es algo muy serio en todo el país”, agregó.

El viernes, Mancera advirtió que más de 4 mil presos pueden salir de las cárceles en la Ciudad de México, ante la determinación de la Suprema Corte de permitir que los procesados en el viejo sistema penal soliciten seguir su proceso en libertad, conforme a lo establecido el nuevo modelo acusatorio.

Sin embargo, aclaró que no se debe culpar a la Corte de esa situación, pues es algo que ya estaba contemplado en el artículo 19 de la Constitución.

Ayer, el jefe de Gobierno insistió en que el máximo tribunal de justicia lo único que hizo fue confirmar un criterio legal, el cual contempla un catálogo de lo que se considera delito grave como homicidio, secuestro y trata, entre otros.

“¿Qué quiere decir? Que todo lo demás que nosotros consideráramos grave ahora pasa a no serlo. Eso que permite que las personas puedan solicitar su libertad provisional por no ser delito grave. ¿Qué tiene que hacer el MP? Hacer valer su sentir, hacer valer jurídicamente su opinión y poder externarla ante el juez cuando solicite esa libertad.

“Por ejemplo, un robo de cuentahabiente agravado ya no sería delito grave. Entonces imagínense, la preocupación que tenemos porque hay delitos que sí fueron cometidos y son de un altísimo agravio social y que (quienes lo cometieron) podrían estar en la calle”, abundó el mandatario capitalino.

De hecho, en marzo pasado Mancera argumentó que los índices delictivos en la ciudad habían aumentado debido a que con el nuevo Sistema de Justicia Penal se permitió la liberación de 12 mil reos.

CORPORACIÓN LEGAL

También se refirió a la Fuerza Conago, la corporación conformada por policías de varios estados que comenzó a operar en Guerrero el jueves, aunque su presentación oficial se realizó el viernes.

Puntualizó que los operativos de ese grupo son legales y no vulneran la soberanía de los estados, pues se aplican bajo un acuerdo entre las entidades.

En las acciones en Guerrero participan policías de la ciudad, ante lo cual Mancera dejó en claro que esto no afecta la operatividad de la corporación capitalina.

Abundó que la Fuerza Conago está integrada por grupos especiales, por lo que las labores cotidianas de la policía en la CdMx se realizan con normalidad.

“La base legal es un convenio soberano interestatal y no es la primera vez que se realiza, pero el alcance que ahora tiene es mucho mayor. Incluso la Ciudad de México tiene experiencias previas... legalmente no tenemos problema, es un ejercicio soberano, lo que no se puede hacer es entrar a un territorio donde no hay autorización”, subrayó.

Aclaró que las policías de los estados que trabajen en determinado punto tienen la autorización para detener e inspeccionar durante los operativos, sin embargo, las puestas a disposición son ante la autoridad local.

Sostuvo que el primer ejercicio que se llevó a cabo en Acapulco tuvo un balance positivo entre la ciudadanía.

“La gente lo vio allá. Tenemos muchos comentarios de la gente de Acapulco y peticiones ya concretas para que se realice en Hidalgo y Puebla... me parece que es una señal muy positiva cuando podemos ponernos de acuerdo y con una parte pequeñita de nuestra fuerza poder realizar una acción que es de beneficio”, abundó.

El viernes, Mancera, en su calidad de presidente de la Conago, supervisó los trabajos de los operativos de la Fuerza Conago, que dejaron un saldo de 19 detenidos y 13 autos decomisados.