Muerte de Mara debe ser un parteaguas para exigir justicia: mamá

La muerte de Mara Castilla debe ser un parteaguas para exigir a la justicia mexicana que frene los feminicidios en el país, dijo Gabriela Miranda, madre de la joven violada y asesinada el 8 gde septiembre en Puebla.



"Con la partida de Mara que no haya sido en balde, que este sea el parteaguas, que como sociedad abramos los ojos de que estas cosas no pueden estar pasando, que alguien que salga ya no regresa", dijo en entrevista con Javier Poza para Grupo Fórmula y agregó que "como sociedad pidamos y exijamos que cambie nuestra justicia mexicana en ese sentido".

La señora aseguró que Mara Fernanda era su hija favorita y que la joven de 19 años no hubiera querido seguir viva después de haber sido lastimada.

Además, afirmó que aunque su muerte es un daño irreparable en su vida, agradece el haber encontrado el cuerpo de su hija para no vivir con la incertidumbre de su paradero.

"Estoy totalmente segura de que mi hija está en un mejor lugar porque no le hubiera gustado seguir viviendo después de haber sido ultrajada y lastimada. Yo la conocía muy bien y yo sé que no le hubiera gustado seguir una vida así", dijo.



Gabriela Miranda, quien trabaja como maestra en Xalapa, afirmó que los requisitos de Cabify para contratar a choferes de las unidades no son las óptimas y debe haber una revisión más estricta y minuciosa de los antecedentes de los empleados.

Agregó que la condena que sea impuesta a Ricardo Alexis, el conductor de Cabify que es señalado como el responsable del feminicidio de su hija, no será suficiente para pagar por haber tomado la vida de Mara.

"Así sean 120 años y que su vida no le alcance para cumplir su condena, la vida de mi hija es irreparable, nunca más voy a poder abrazarla ni decirle que la amo", dijo.







