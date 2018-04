Responden a Corral por caso de Alejandro Gutiérrez

Ciudad de México

A unos días de que el Poder Judicial de Federación calificó de "infundadas" las acusaciones que realizó Javier Corral, gobernador de Chihuahua, por el caso del ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ahora la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito también manifestó su postura.

Los magistrados y jueces rechazaron las acusaciones y calificativos expresados por el gobernador, de quién dijeron busca denostar el trabajo de los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México, quienes resolvieron recientemente el conflicto competencial entre las autoridades locales y federales por el caso Gutiérrez.

“Los magistrados de circuito y jueces de distrito rigen su actuación con base en la Constitución y los Derechos Humanos, y no responden a ningún otro interés que no sea el de salvaguardar el Estado de Derecho. Los procesos jurisdiccionales son el espacio en el que las partes dirimen sus controversias, sacarlas de ahí y llevarlas a litigios mediáticos, no abona a una cultura de respeto a la legalidad”, señalaron.

La asociación mencionó que los juzgadores del Poder Judicial de la Federación trabajan de manera transparente y que sus actuaciones son revisables por instancias superiores. “Estamos acostumbrados a la crítica y al escrutinio público”, apuntaron.

“Sin embargo, las expresiones recientes que buscan crear una sospecha de subordinación de la actuación de nuestros tribunales a otro Poder del Estado, deben ser contundentemente rechazadas, como firmemente lo ha hecho nuestra institución, el Poder Judicial de la Federación”, indicaron.

La semana pasada el tribunal colegiado antes mencionado resolvió que el caso del priista Alejandro Gutiérrez y coacusados sea revisado por la justicia federal.

Lo anterior provocó el enojo de Javier Corral quien afirmó que el tribunal colegiado se confabuló para "cubrir con el manto de la impunidad" los presuntos delitos cometidos por el ex secretario general del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

“Es sintomático que Gerardo Moreno García, juez defensor del ex gobernador Javier Duarte de Veracruz, acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada, atraiga también el caso de Alejandro Gutiérrez, (Antonio) Tarín y (Gerardo) Villegas (Madriles), cómplices de César Duarte. La trama alcanza al propio @EPN" (sic), dijo Corral a través de un video.

