Marchan en Acapulco para exigir justicia por asesinato de Magdalena

Acapulco

Un grupo de mujeres marchó en la costera Miguel Alemán para exigir justicia por la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, asesinada por su ex cónyuge en Taxco de Alarcón, Guerrero.

El contingente, en su mayoría mujeres, iba al frente con una cartulina rezaba "De camino a casa quiero ser libre, no valiente", y con letras en color violeta se podía leer "Justicia para Magdalena".

Demandan a las autoridades estatales y ministeriales se haga justicia por el caso del crimen de Magdalena, que el 13 de enero pasado, fue golpeada, asesinada, mutilada y cocinada por su ex esposo de nombre Cesar "N", que está prófugo y de su suegra que está detenida.

Las mujeres caminaban en la costera Miguel Alemán llevaban cruces de madera y en ellas el nombres de mujeres como "Lizeth Vargas".

A lo largo de la marcha, las mujeres con el rostro pintado con una mano de negro y violeta iban lanzando consignas "No, no, no me da la gana de ser asesinada porque dice que me ama", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", y otra que decía "Estado y capital alianza criminal".

"Desafortunadamente a partir del 2018, en lo que va del mes de enero, han estado muchos feminicidios y estamos en la exigencia de que paren esos crímenes en contra de las mujeres.

"Tenemos un Fiscal (General del Estado) inepto, el cual ni siquiera ha hecho caso de los feminicidios, y en lo que va del 2018, aún no termina el primer mes, y el fiscal no hace nada", reprochó la litigante y presidenta del Colegio de Abogados Ignacio Manuel Altamirano, Rosa Mirta Hernández Nava.

En cartulinas se podía leer en la protesta "Justicia para Magda", "Vivas nos queremos", "No quiero tu piropo, quiero tu respeto", entre otras, en medio del tráfico vehicular que se formó durante la manifestación.

La abogada, negó que haya sido el miedo lo que motivó la falta de mujeres a la protesta, "no es miedo, es apatía. Creemos que (una muerte) no nos va a suceder a nosotras, pero lamentablemente puede suceder en todas las mujeres", señaló.

Las féminas iban vestidas de negro, en el rostro llevaban pintada la huellas de una mano, con cruces color rosa y la leyenda "Ni una muerta más", así como pancartas exigieron una y otra vez justicia.

Hernández Nava, líder del Colegio de Abogados, hizo un llamado a conformar un frente común entre sociedad, agrupaciones civiles y sociales, con la finalidad de que la voz de las mujeres sea escuchada.

Los manifestantes, partieron de la glorieta de La Diana en la zona turística de Acapulco y caminaron hasta el Asta Bandera.

Xavier Olea, Fiscal General del Estado, aseguró el miércoles en conferencia de prensa que en lo que va del mes de enero se han registrado en las siete regiones de la entidad un total de 22 feminicidios.