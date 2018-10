Madres de familia de Yuriria piden seguridad

Jessica de la Cruz

Madres de familia de Yuriria señalaron que la inseguridad en su municipio continúa y ahora su mayor preocupación es el robo de menores, ya que es más frecuente.



La señora Matilde Ramírez comentó que la inseguridad en Yuriria no ha bajado y el problema que más le preocupa es la situación del robo con los menores, porque si ven a un niño solo se lo llevan, no importa la edad y el sexo y jamás lo vuelven a ver.



Ayer por la tarde, durante el Día Mundial de la Alimentación, cientos de madres de familia juntos con sus hijos, provenientes de otros municipios de Guanajuato, estuvieron presentes en las actividades que desarrolló el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en las instalaciones de Poliforum.



Fueron invitadas porque pertenecen al comedor comunitario del DIF estatal.



“Estamos muy inseguros allá, ya hasta en las comunidades tenemos problemas. Ahorita por los niños andamos al pendiente porque ya la inseguridad andan robando los niños. Lo mejor es tener que llevarlos a la escuela, recogerlos y no mandarlos a la tienda, porque miran un niño solito y se lo cargan”, dijo la señora Matilde.



Mariana quien es otra madre de familia quien también está en el programa del comedor comunitario señaló que una de las cosas que piden como pobladores es más vigilancia y más policías porque son pocas veces los elementos de Policía que se logran ver.