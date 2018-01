Critican billete de la Lotería dedicado a servicios periciales

Ciudad de México

La Lotería Nacional dedicó su próximo sorteo al 75 Aniversario de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República, lo que fue criticado por usuarios de redes sociales porque 2017 está considerado como el año más violento en México.

A través de su cuenta de Twitter, la PGR preguntó a los usuarios si ya habían comprado su cachito y publicó una imagen del boleto ilustrado con una escena del crimen, donde peritos trabajan junto a un cuerpo y un vehículo.

"No la chinguen, neta", "No pudieron usar otra imagen para ilustrar, por qué no mejor se toman una selfie en una rastro", "Está chingona la portada del #ALARMA!", "Como si de verdad fueran una chingoneria esclareciendo casos !! No son mas que un puño de huevones y vividores, para tres cosas sirven; Pá Nada Pá Nada y Pá Nada" (sic), fueron algunas de las críticas que realizaron los usuarios de Twitter.

El portal de la Lotería Nacional tiene la imagen de otro billete sin la escena del crimen, mismo que fue publicado por la cuenta de Twitter de PGR.

De acuerdo con cifras oficiales, 2017 es el más violento de los últimos 20 años.

De enero a noviembre del año pasado hubo 23 mil 101 homicidios dolosos, 692 más de los 22 mil 409 de 2011, el cual tenía el récord, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En la presentación del billete, la página de la Lotería informó que al cerrar 2017, el archivo genético de PGR "suma 45 mil registros para apoyar todo tipo de investigaciones, principalmente, la identificación de personas desaparecidas, inhumanas en fosas comunes, clandestinas y hacer confrontas en la investigación de criminales internacionales y narcotraficantes con varias identidades".