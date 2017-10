Los Renegados empezaron disturbios: Fasci

Monterrey

El motín en el penal de Cadereyta fue iniciado por Los Renegados, un grupo delictivo compuesto por unos 200 internos de alta peligrosidad expulsados de los otros cárteles constituidos, y que buscaba tomar el control del reclusorio.

Ahora habrá que reacomodarlos de modo que todos queden separados, para evitar riesgos de enfrentamiento, dijo el vocero de Seguridad, Aldo Fasci Zuazua.

"Hay que acomodarlos por grupo delictivo y peligrosidad, hay gente que cumple condenas por otro tipo de delitos, que está separada totalmente, gente que no se mete en líos, pero los demás sí son complicados; hay cuatro o cinco grupos delictivos, se les dan lugares donde se evite, en primer lugar, el riesgo de riñas, por la convivencia".

Por lo pronto, las condiciones en que quedaron las instalaciones, además del proceso de reacomodo para separar a los cuatro o cinco grupos delictivos importantes que conviven en el reclusorio, impide que se le pueda dar acceso al personal de Derechos Humanos, reconoció.

Explicó que Los Renegados son internos que pertenecieron a alguno de los cárteles, pero fueron expulsados por alguna razón, y ahora se reagruparon para atacar a los otros.

"Pertenecieron a varios grupos delictivos y ahora no los acepta ninguno; ellos iniciaron el problema al agredir a otros internos, incluso a algunos que nada tienen que ver con grupos delictivos. Uno de ellos dijo que no les importaba nada, que no iban a permitir que se pusieran órdenes ahí. Son unos dos mil reos en el penal, Los Renegados son unos 200, son peligrosísimos".

Respecto a los internos que fallecieron durante la entrada de la autoridad con fuerza letal, Fasci aclaró que hasta ahora se sabe que solo dos de los internos murieron a consecuencia de heridas de bala.