Localizan tres cuerpos en Unión de San Antonio

Guadalajara

La tendencia violenta que se registra en este mes de noviembre no se ha quedado en el Área Metropolitana de Guadalajara, sino que se ha extendido al interior del estado, en el municipio de Unión de San Antonio, se registró una tripe ejecución, según informaron autoridades de la demarcación.

En una brecha sobre la cual no dieron información exacta de su ubicación, fueron encontrados los cadáveres de las tres víctimas, una de ellas del sexo femenino, de edad aproximada de 25 a 30 años, así como dos personas más del sexo masculino, de mediana edad.

Las tres personas presentaban heridas al parecer, ocasionadas por impacto de proyectil de arma de fuego, pero no se apreciaba, al menos a simple vista, huellas de tortura o contusiones, pero sí manchas hemáticas en el lugar, por lo que no se descarta que el crimen se cometiera en el mismo punto donde fueron hallados los cuerpos, que cabe señalar, no fueron identificados en el lugar del hallazgo.

La cifra de muertes violentas registradas en la entidad este sábado, se incrementó a siete con la localización del cuerpo correspondiente a un joven del sexo masculino a orillas del Rio Santiago en el municipio de Juanacatlán.

La víctima estaba atada de manos por detrás de su espalda, además tenía el rostro y cabeza cubiertos con cinta adhesiva de uso industrial y portaba pantalón de mezclilla en color negro, así como una playera también en color negro.

El cuerpo de este hombre fue trasladado a las instalaciones del Servicio Forense sin lograr ser identificado, tampoco se dieron a conocer posibles causas de la muerte del mismo.

MC