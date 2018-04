Corte: jueces administrativos, únicos para ver amparos de bloqueados por Hacienda

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las personas que sean incluidas en la lista de personas bloqueadas por orden de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sólo podrán recurrir al amparo ante jueces administrativos y no en materia penal.

Por mayoría de siete votos, el pleno avaló la nueva tesis, luego de que dos tribunales colegiados en materia penal y administrativa tenían puntos de vista distintos sobre este tema.

El criterio de la Corte comenzará a aplicarse una vez que se publique la tesis en el Semanario Judicial.

Ahora, las personas que sean incluidas en dicha lista, tal y como la establece el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, deberán hacer valer todos los conceptos que ellos consideren que se están violando en su contra, porque en materia administrativa no existe suplencia de la queja.

Es decir, en materia penal literalmente se les corrige la plana a los quejosos cuando olvidan mencionar algo en sus alegatos, para que no queden en estado de indefensión; esto no ocurre en materia administrativa; lo que no se argumentó en su momento más tarde no tiene validez.

La ministra Norma Piña Lucía Hernández lo explicó de la siguiente manera:

"Efectivamente, en materia penal existe la suplencia total de los conceptos de violación y de los agravios aun ante la ausencia de estos; en materia administrativa es de estricto derecho y, por lo tanto, los quejosos tienen que hacer valer los conceptos de violación; esas serían las implicaciones".

El ministro Fernando Franco González Salas dijo que cuando se trata de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es una autoridad formalmente administrativa que actúa en uso de facultades administrativas y, consecuentemente, el resultado tiene que ser, que se le dé esa connotación y también actuar un juez de distrito en esa materia.





